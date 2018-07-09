"التخطيط": لا يجوز لموظف العمل تحت الرئاسة المباشرة لأحد أقاربه.. انفوجراف

نشرت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" انفوجراف يوضح المادة رقم "24" من قانون الخدمة المدنية لسنة 2016، متضمنا مادة رقم "66" من اللائحة التنفيذية والتى تحدد الإجراءات التنفيذية الواجب اتخاذها فى مثل هذه الحالة.

وأشار الانفوجراف إلى أنه لا يجوز بأية حال من الأحوال أن يعمل موظف تحت الرئاسة المباشرة لأحد أقاربه من الدرجة الأولى فى ذات الوحدة، وحددت مادة اللائحة التنفيذية أنه عند وقوع مثل تلك الحالة يتعين على الموظف أن يخطر السلطة المختصة بذلك خلال خمسة عشر يوما.

كما أوضحت صفحة الوزارة أن الموظف الذى يثبت عمله تحت الرئاسة المباشرة لأحد أقاربه من الدرجة الأولى يخير فى النقل إلى وظيفة آخرى داخل الوحدة أو خارجها، وإذا لم يستجب خلال شهر من تخييره يتم نقله إلى وظيفة آخرى لا يقل مستواها عن مستوى وظيفته الأصلية.

يأتى الأنفوجراف ضمن سلسلة تُعنى بتوضيح بعض مواد قانون الخدمة المدنية الصادر سنة 2016 حتى يتم تبسيطها وتوضيح الاجرءات التنفيذية لمواد هذا القانون.