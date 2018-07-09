التحالف العربى: 5 ملايين يمنى استفادوا من مساعدات مركز الملك سلمان

كتب محسن البديوى

أكد التحالف العربى لدعم الشرعية فى اليمن، أن قرابة 5 ملايين يمنى استفادوا من المساعدات التى يقدمها مركز الملك سلمان للإغاثة.

وقال المتحدث باسم التحالف العربى لدعم الشرعية فى اليمن، إن المنافذ البحرية والجوية والبرية فى اليمن تعمل بكامل طاقتها، ولكن ميليشيات الحوثى تعرقل وصول السفن إلى ميناء الحديدة.

وذكر أنه تم تدمير منظومة اتصالات متطورة تابعة لميليشيات الحوثى، كانت تستخدمها بمساعدة ميليشيات حزب الله، وأن هناك أدلة على وجود خبراء أجانب لتدريب عناصر ميليشيات الحوثى.