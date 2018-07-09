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البحرين تدين حادث إطلاق نار استهدف نقطة الضبط الأمنى بالسعودية

الإثنين، 09 يوليه 2018 05:32 ص
البحرين تدين حادث إطلاق نار استهدف نقطة الضبط الأمنى بالسعودية ملك البحرين حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة
(أ ش أ)
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أدانت مملكة البحرين حادث إطلاق النار الذى استهدف نقطة الضبط الأمنى المتمركزة فى منطقة القصيم بالمملكة العربية السعودية ، وأسفر عن استشهاد رجل أمن وأحد المقيمين ، مشددة على وقوفها مع السعودية وتضامنها التام معها فى الحرب ضد كل أشكال الإرهاب على الصعيدين الإقليمى والدولي.

وأعربت مملكة البحرين ، فى بيان نقلته وكالة الأنباء البحرينية ، عن بالغ التعازى والمواساة لأهالى الضحيتين جراء هذا العمل الإرهابى الجبان ، وأشادت بالجهود الكبيرة والدؤوبة التى تقوم بها أجهزة الأمن السعودية من أجل استتباب الأمن وترسيخ السلم والاستقرار فى المملكة العربية السعودية.

وجددت مملكة البحرين موقفها الثابت المناهض للعنف والإرهاب والذى يؤكد على ضرورة تعزيز التعاون الدولى والتنسيق المشترك للقضاء على الإرهاب الذى يستهدف زعزعة الأمن والسلم الدوليين.

 


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البحرين تدين حادث إطلاق نار

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