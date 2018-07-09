"الباب المفتوح".. ماكدونالدز مصر تنظم جولة للأمهات للاطلاع على المعايير العالمية فى تحضير الوجبات

هشام عبد الوهاب: الجودة والسلامة الغذائية والنظافة جزء لا يتجزأ من ثقافة ماكدونالدز العالمية.

نظمت شركة ماكدونالدز مصر جولة لمجموعة من الأمهات داخل أحد فروعها بالقاهرة، ليشاهدن بأنفسهن الممارسات التي يتم اتباعها في تحضير الوجبات بشكل صحي وآمن. جاءت الزيارة في إطار سياسية الباب المفتوح التي تنفرد سلسلة مطاعم ماكدونالدز بتطبيقها منذ عدة سنوات تعزيزاً لمباديء الشفافية والثقة مع العملاء ولتوعيتهم بمعايير الجودة الصارمة التي يتم اتباعها أثناء تحضير الوجبات.

تضمنت الجولة تمكين الأمهات من متابعه تحضير الوجبات خطوة بخطوة مع الإطلاع عن قرب على جميع إجراءات الإنتاج في تجربة عملية ومعايشة كاملة استغرقت 20 دقيقة. كما قام مسئولي المطعم بالإجابة باستفاضة على كافة الأسئلة الموجهة من الأمهات والتي من شأنها التأكيد على معايير الجودة العالية المتبعة في كافة الفروع.

قال هشام عبد الوهاب مدير عام التسويق بماكدونالدز: " نثق تماماً في جودة ما نقدمه من وجبات غذائية تتمتع بأعلى جودة عالمية، وهي الثقة التي دفعتنا لأن نصبح الشركة الوحيدة في مجال الوجبات السريعة التي تفتح أبواب مطابخها أمام كافة عملائها ليتمكنوا من الاطلاع بأنفسهم على جميع اجراءات تحضير وإنتاج الوجبات بشكل كامل".

وأضاف: "إن سلسلة مطاعم ماكدونالدز تتبع معايير صارمة في توفير المكونات الأساسية للوجبات وتلتزم بخطوات صحية لإنتاجها، من أجل الحفاظ على صحة العملاء. إن سلسلة الخطوات التي نتبعها لا تنحصر فقط في تصنيع منتجاتها بمكوناتها المختلفة، بل تتجاوز ذلك إلى عمليات التحضير والتخزين والطهي والتي تدور كلها وسط بيئة تتسم بالنظافة الدقيقة والجودة ومراعاة أعلى المعايير العالمية في الصحة الغذائية من قبل فريق عمل مدرب على أعلى مستوى."

وأوضح عبد الوهاب أن الأمهات دائما ما يكن الأكثر اهتماما بتوفير الغذاء المناسب لأفراد الأسرة، كما أنهن يمثلن الشريحة الأكبر التي تثير الكثير من التساؤلات حول الوجبات، من هنا قررنا تنظيم هذه الجولة للأمهات في إطار سياسة "الباب المفتوح" التي تم تطبيقها للإجابة على كافة التساؤلات وإزالة أي شكوك تتعلق بما يحدث داخل مطابخ مطاعم ماكدونالدز التى تخدم أكثر من80,000مستهلك فى مصر يومياً من خلال أكثر من 104 فروع فى مختلف المحافظات.