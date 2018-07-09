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الاتحاد الأوروبى يدعو ميانمار لإطلاق سراح صحفيين من رويترز

الإثنين، 09 يوليه 2018 12:41 م
الاتحاد الأوروبى يدعو ميانمار لإطلاق سراح صحفيين من رويترز فيدريكا موجيرينى - أرشيفية
رويترز
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دعا الاتحاد الأوروبى ميانمار، اليوم الاثنين، لإسقاط الاتهامات الموجهة لاثنين من الصحفيين العاملين لدى رويترز بعد أن وجهت إليهما محكمة اتهامات بانتهاك قانون الأسرار الرسمية.

واعتقلت السلطات فى ميانمار وا لون (32 عاما) وكياو سوى أو (28 عاما) منذ ديسمبر 2017. وكانا يعملان، وقت اعتقالهما، فى تحقيق فى مقتل عشرة رجال وصبية من مسلمى الروهينجا فى قرية فى ولاية راخين.

وقالت متحدثة باسم فيدريكا موجيرينى، مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى، إن "الاتحاد الأوروبى يتوقع إسقاط الاتهامات عن الصحفيين اللذين يحاكمان لمجرد ممارستهما حقهما فى حرية التعبير والقيام بمهام عملهما وأن يطلق سراحهما على الفور ليتمكنا من لقاء أسرتيهما واستئناف عملهما المهم".

 

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فيدريكا موجيرينى

الاتحاد الأوروبى

ميانمار

مسلمى الروهينجا

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