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الإثنين، 09 يوليه 2018 02:56 م
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الإمارات تدين الهجوم الإرهابى على نقطة أمنية فى القصيم بالسعودية

الإثنين، 09 يوليه 2018 01:42 م
الإمارات تدين الهجوم الإرهابى على نقطة أمنية فى القصيم بالسعودية الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الإماراتى
أ ش أ
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أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الاثنين، بشدة الهجوم الإرهابى الذى استهدف نقطة الضبط الأمنى فى منطقة القصيم بالمملكة العربية السعودية، والذى أسفر عن مقتل رجل أمن وأحد المقيمين فى المملكة.

وقالت وزارة الخارجية الإماراتية، فى بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، "إن دولة الإمارات إذ تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية ورفضها المبدئى والدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب لتؤكد دعمها القوى للمملكة العربية السعودية الشقيقة ووقوفها الثابت إلى جانبها فى مواجهة هذه الجرائم الخطيرة".

وشددت الوزارة، على أن مثل هذه الأعمال الإرهابية الجبانة لن تنال من عزيمة الشعب السعودى وإصراره على مواصلة التصدى بكل حسم للإرهاب الذى لا وطن له ولا دين ولا أخلاق، مؤكدة أن هذا الحادث الإرهابى يتنافى تماما مع كل المبادئ والقيم والأعراف الإنسانية والدينية.


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