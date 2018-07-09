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الإثنين، 09 يوليه 2018 04:39 م
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الإمارات تدين الهجوم الإرهابى على دورية للحرس الوطنى التونسى

الإثنين، 09 يوليه 2018 03:09 م
الإمارات تدين الهجوم الإرهابى على دورية للحرس الوطنى التونسى ضحايا الهجوم على الحرس الوطنى التونسى
أبوظبى(أ ش أ)
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أدانت الإمارات بشدة التفجير الإرهابى الذى استهدف دورية تابعة للحرس الوطنى التونسى بمنطقة عين سلطان فى ولاية جندوبة شمال غربى تونس أمس الأحد، والذى أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من عناصر الدورية .

وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولى الإماراتية - فى بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية (وام) اليوم الاثنين، عن إدانة واستنكار البلاد لهذا العمل الإرهابى الجبان الذى يستهدف زعزعة أمن واستقرار تونس، مؤكدة وقوفها وتضامنها مع تونس فى مواجهة العنف ومحاولات تقويض الاستقرار .

وكانت وزارة الداخلية التونسية قد أعلنت أمس عن مقتل 9 من أفراد الحرس الوطنى التونسى بمدينة غار الدماء بولاية جندوبة بشمال غرب البلاد فى كمين نصبته مجموعة إرهابية استهدف دورية تابعة للحرس الوطنى .

 


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