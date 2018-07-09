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الإحصاء: 78.5٪ زيادة فى صادرات مصر إلى التجمعات الدولية خلال 2017

الإثنين، 09 يوليه 2018 12:07 م
الإحصاء: 78.5٪ زيادة فى صادرات مصر إلى التجمعات الدولية خلال 2017 الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء
كتبت: هبة حسام
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أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الاثنين، النشرة السنوية للتجارة البينية مع التجمعات الدولية  عام 2017، وهى "تجمع الإسكوا، تجمع دول الساحل والصحراء، تجمع الكوميسا، مجموعة الخمس عشرة، منطقة  التجارة  الحرة العربية، مجموعة الثمانية الإسلامية النامية"، والتى كشفت أن إجمالـى قيمة صادرات مصـر إلـى تلك التجمعات بلغ 470.4 مليــار جنيــه عــام 2017، مقابـل 263.5 مليار جنيـه عـام 2016، بنسبة زيادة قـدرها 78.5٪.

جاءت صادرات مصـر إلى منطقة التجارة الحرة العربية فى المرتبة الأولــى، حيــث بلغـت قيمتهــا 172.2 مليار جنيه عام 2017، مقابـل 101 مليـار جنيـه عــام 2016، بنسبــة زيادة قدرها 70.5٪، يليهـا تجمع الأسكـوا حيث بلـغ إجمالـى قيمــة الصـــــادرات 143.2 مليار جنيه عام 2017 مقابـل 82.5 مليـار جنيــه عــام 2016 بنسبــة زيـادة قدرها 73.7٪.

وجاءت فى المرتبـة الأخيـرة مجموعــة الكوميسا، حيـث بلغ إجمالى قيمة الصادرات 28.1 مليـار جنيه عام 2017، مقابل 18.1 مليار جنيه عام 2016، بنسبة زيادة قدرها 55.1%، كذلك بلغ إجمالى قيمة واردات مصر من تلك التجمعات 544.9 مليار جنيه عام 2017، مقابل 310.5 مليار جنيه عام 2016، بنسبة زيادة قدرها 75.5 ٪.

وفى سياق متصل، جاءت فى المرتبـة الأولـى واردات مصـر مـن تجمع منطقـة التجــارة الحــرة العربيــة، حيـث بلغـت قيمتها  175.2 مليار جنيه عام 2017، مقابل 90.2 مليار جنيه عام 2016، بنسبة زيادة قدرها 94.3 ٪، يليها مجموعـة الخمس عشره حيث بلــغ إجمالــى قيمـة الواردات 164.5 مليــار جنيــه عـام 2017، مقابل 88.3 مليار جنيه عام 2016 بنسبة زيادة قدرها 86.3%.

وجـاءت فى المرتبـة الأخيرة واردات تجمع الكوميسا، حيث بلغ إجمالـى قيمة الواردات 10.8 مليار جنيـه عام 2017، مقابل 6.2 مليار جنيه عام 2016، بنسبة زيادة قدرها 73.4٪.

وفيما يتعلق بالتجارة البينية مع التجمعات الدولية التى لاتتضمن مصر، وهى " تجمع الإتحاد الاوروبى، تجمع الافتا، تجمع النافتا، تجمع رابطة الاسيان، تجمع الميركوسور"، بلغ إجمالى قيمة صادرات مصر إلى تلك التجمعات 177 مليار جنيه عام 2017، مقابل 80.4 مليار جنيه عام 2016، بنسبة زيادة قدرها 120.2٪.

وجـاءت صادرات مصر إلى الإتحاد الأوروبى فى المرتبة الأولى حيث بلغــت قيمتهـا 135.5 مليــار جنيــه عــام 2017، مقابـل 57.9 مليار جنيه عام 2016 بنسبـــة زيـادة قدرهـا 134٪، يليهــا تجمـع النافتــا حيـث بلـغ إجمالى قيمة الصادرات 25.8 مليـار جنيــه عـام 2017 مقابــل 12.6 مليــار جنيـــه عـام 2016، بنسبـة زيادة قدرهــا 105.5٪

وجاءت فى المرتبـة الأخيــرة مجموعــة تجمع الميركوسور، حيـث بلــغ إجمالـــى قيمـة الصــادرات 3.5 مليـار جنيــه عـام 2017، مقابل 1,3 مليار جنيه عام 2016 بنسبة زيادة قدرها 163,8٪.، وبلـغ إجمالــى قيمـة واردات مصر من تلك التجمعات 577 مليار جنيـه عام 2017، مقابـــل 349.9 مليار جنيه عام 2016 بنسبة زيادة قدرها 64.9 ٪.

وجــاءت واردات مصر من الإتحاد الأوروبــى فى المرتبــة الأولـى، حيـث بلغت قيمتها 354.9 مليار جنيه عام 2017، مقابل 229.3 مليار جنيه عام 2016 بنسبة زيادة قدرها 54.8%، يليها الميركوسور حيـث بلــغ إجمالـى قيمـة الـواردات 76.3 مليار جنيه عام 2017 مقابل 42.9 مليار جنيه عام 2016 بنسبة زيادة قدرها 78٪، كما جاءت فى المرتبة الأخيرة تجمع الأفتا حيـث بلـغ إجمالـى قيمة الواردات 16.6 مليـار جنيــه عــام 2017 مقابل 9.2 مليار جنيه عام 2016 بنسبة زيادة قدرها 79.1 ٪.

 


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