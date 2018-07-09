الأوقاف تعلن أسماء المطلوب استيفاء أوراقهم لمسابقة العمال

أعلنت وزارة الأوقاف أنه بناء على ما قررته اللجنة المشرفة على مسابقة العمال رقم 1 لسنة 2015م ، على المتقدمين للمسابقة سرعة استيفاء أوراقهم وتقديمها لشئون العاملين بديوان عام الوزارة، لمراجعتها أولاً تمهيدًا لصدور قرار تعيين من يستوفى الشروط والأوراق منهم، خلال الفترة من الأربعاء 11 / 7 / 2018 إلى الخميس 19 / 7 / 2018، علمًا بأنه سيتم استبعاد كل ممن يثبت حصوله على مؤهل متوسط او عالٍ وهم:-

م الاسم المحافظة 1 عبده سيد عبده طايع أسيوط 2 محمد على احمد على أسيوط 3 خيرى زهنى محمود محمد أسيوط 4 ممدوح كمال طه محمد أسيوط 5. محمد على على حيا الله الدقهلية 6. رفعت سلمى سالم مسعود الجيزة 7. ربيع مسعود عبد الجواد على الجيزة 8. عبدالسلام صبحى عبده فضل الله الجيزة 9. راضى سعدالدين احمد عبد المقصود الجيزة 10. عثمان عبد الفتاح سيف النصر غريب الجيزة 11. عيد شعبان عيد عبدالله الجيزة 12. صبري حمدي علي عبداللة الجيزة 13. محمد محمد محمد عبد الغفار الشريف الجيزة 14. عبده محمد امام محمد الجيزة 15. عرفه عوىس عرفه محمد الجيزة 16. أحمد شاكر عبدالعزيز عمر الجيزة 17. عطية كامل طه محمد البراوى الجيزة 18. مبارك عطيه علي سالم الفيوم 19. محمد يونس سعد مبروك الفيوم 20. ياسر فكرى عبد التواب عبد اللطيف الفيوم 21. منصور شعبان جوده منصور الفيوم 22. طاهر محمود محمد على الفيوم 23. سيد هاشم محمد على الفيوم 24. سيد احمد صالح احمد الفيوم 25. رمضان حسين رمضان عبد اللطيف الفيوم 26. شحات ابراهيم عبد الجليل عواد الفيوم 27. احمد عبد التواب عبد القادر على الفيوم 28. عريف محمد على حسن الفيوم 29. صبرى عبد العظيم على رسلان الفيوم 30. شعبان نادى ابراهيم محمد الفيوم 31. كرم صادق شحاتة سعد الفيوم 32. محمد عبد الرحمن عبد المعبود محمد الفيوم 33. عبد التواب زايد يوسف رمضان الفيوم 34. منصور محمد مبروك النجار القاهرة 35. قاسم صلاح مكاوى متولى القاهرة 36. احمد سيد على عويس القاهرة 37. عماد عبد الحليم محمد محمد القاهرة 38. اسامه جوده احمد على هيكل القاهرة 39. احمد محمود محمد ابراهيم القاهرة 40. احمد على خضر السيد القاهرة 41. ياسر عليوة بدر ابراهيم القاهرة 42. هاشم السيد هاشم عبدالله القاهرة 43. باشا عبد المنعم زكى عبد المنعم القاهرة 44. عبد العزيز احمد عبد العزيز احمد القاهرة 45. صافى حامد على الرصاصى المنوفية 46. زكريا سعد محمد الرفاعى المنوفية 47. اشرف طه جميل الخالع المنوفية 48. هانى فرج عبد الحميد حسن المنوفية 49. محمد وهبة محمد موسى المنوفية 50. علاء مصطفى العليمى محمد المنوفية 51. على صبرى عبد الله سليمان المنوفية 52. محمد حسن ابراهيم حميدة المنوفية 53. ايمن نصر على عافية المنوفية 54. ايمن عبد الهادى حامد سليم المنوفية 55. محمد عبد الله محمد هدهد المنوفية 56. رضا فوزى دسوقى خليل المنيا 57. ربيع قطب عبدالله أحمد المنيا 58. احمد عبد الحميد احمد محمد المنيا 59. سمير فنجرى عبدالجابر حسين المنيا 60. رضا علاء حسن محمد المنيا 61. محمد عبدالرحيم عبدالظاهر قطب المنيا 62. محمود رمضان عبد الرحمن احمد المنيا 63. نادي أحمد طه أبو العز المنيا 64. محمود السيد محمد طاهر دمياط 65. محمد درويش مصطفى بقا دمياط 66. محمد حسين محمد الجربان دمياط 67. محمد حافظ عبدربه عبدالرحيم سوهاج 68. محمد البدرى يوسف رشوان سوهاج 69. محمود رمضان محمود عبدالرازق سوهاج 70. يوسف ابراهيم محمد ابراهيم المسيرى كفر الشيخ