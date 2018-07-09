الأوقاف تعلن أسماء المطلوب استيفاء أوراقهم لمسابقة العمال

أعلنت وزارة الأوقاف أنه بناء على ما قررته اللجنة المشرفة على مسابقة العمال رقم 1 لسنة 2015م ، على المتقدمين للمسابقة سرعة استيفاء أوراقهم وتقديمها لشئون العاملين بديوان عام الوزارة، لمراجعتها أولاً تمهيدًا لصدور قرار تعيين من يستوفى الشروط والأوراق منهم، خلال الفترة من الأربعاء 11 / 7 / 2018 إلى الخميس 19 / 7 / 2018، علمًا بأنه سيتم استبعاد كل ممن يثبت حصوله على مؤهل متوسط او عالٍ وهم:-
|م
|الاسم
|المحافظة
|1
|عبده سيد عبده طايع
|أسيوط
|2
|محمد على احمد على
|أسيوط
|3
|خيرى زهنى محمود محمد
|أسيوط
|4
|ممدوح كمال طه محمد
|أسيوط
|5.
|محمد على على حيا الله
|الدقهلية
|6.
|رفعت سلمى سالم مسعود
|الجيزة
|7.
|ربيع مسعود عبد الجواد على
|الجيزة
|8.
|عبدالسلام صبحى عبده فضل الله
|الجيزة
|9.
|راضى سعدالدين احمد عبد المقصود
|الجيزة
|10.
|عثمان عبد الفتاح سيف النصر غريب
|الجيزة
|11.
|عيد شعبان عيد عبدالله
|الجيزة
|12.
|صبري حمدي علي عبداللة
|الجيزة
|13.
|محمد محمد محمد عبد الغفار الشريف
|الجيزة
|14.
|عبده محمد امام محمد
|الجيزة
|15.
|عرفه عوىس عرفه محمد
|الجيزة
|16.
|أحمد شاكر عبدالعزيز عمر
|الجيزة
|17.
|عطية كامل طه محمد البراوى
|الجيزة
|18.
|مبارك عطيه علي سالم
|الفيوم
|19.
|محمد يونس سعد مبروك
|الفيوم
|20.
|ياسر فكرى عبد التواب عبد اللطيف
|الفيوم
|21.
|منصور شعبان جوده منصور
|الفيوم
|22.
|طاهر محمود محمد على
|الفيوم
|23.
|سيد هاشم محمد على
|الفيوم
|24.
|سيد احمد صالح احمد
|الفيوم
|25.
|رمضان حسين رمضان عبد اللطيف
|الفيوم
|26.
|شحات ابراهيم عبد الجليل عواد
|الفيوم
|27.
|احمد عبد التواب عبد القادر على
|الفيوم
|28.
|عريف محمد على حسن
|الفيوم
|29.
|صبرى عبد العظيم على رسلان
|الفيوم
|30.
|شعبان نادى ابراهيم محمد
|الفيوم
|31.
|كرم صادق شحاتة سعد
|الفيوم
|32.
|محمد عبد الرحمن عبد المعبود محمد
|الفيوم
|33.
|عبد التواب زايد يوسف رمضان
|الفيوم
|34.
|منصور محمد مبروك النجار
|القاهرة
|35.
|قاسم صلاح مكاوى متولى
|القاهرة
|36.
|احمد سيد على عويس
|القاهرة
|37.
|عماد عبد الحليم محمد محمد
|القاهرة
|38.
|اسامه جوده احمد على هيكل
|القاهرة
|39.
|احمد محمود محمد ابراهيم
|القاهرة
|40.
|احمد على خضر السيد
|القاهرة
|41.
|ياسر عليوة بدر ابراهيم
|القاهرة
|42.
|هاشم السيد هاشم عبدالله
|القاهرة
|43.
|باشا عبد المنعم زكى عبد المنعم
|القاهرة
|44.
|عبد العزيز احمد عبد العزيز احمد
|القاهرة
|45.
|صافى حامد على الرصاصى
|المنوفية
|46.
|زكريا سعد محمد الرفاعى
|المنوفية
|47.
|اشرف طه جميل الخالع
|المنوفية
|48.
|هانى فرج عبد الحميد حسن
|المنوفية
|49.
|محمد وهبة محمد موسى
|المنوفية
|50.
|علاء مصطفى العليمى محمد
|المنوفية
|51.
|على صبرى عبد الله سليمان
|المنوفية
|52.
|محمد حسن ابراهيم حميدة
|المنوفية
|53.
|ايمن نصر على عافية
|المنوفية
|54.
|ايمن عبد الهادى حامد سليم
|المنوفية
|55.
|محمد عبد الله محمد هدهد
|المنوفية
|56.
|رضا فوزى دسوقى خليل
|المنيا
|57.
|ربيع قطب عبدالله أحمد
|المنيا
|58.
|احمد عبد الحميد احمد محمد
|المنيا
|59.
|سمير فنجرى عبدالجابر حسين
|المنيا
|60.
|رضا علاء حسن محمد
|المنيا
|61.
|محمد عبدالرحيم عبدالظاهر قطب
|المنيا
|62.
|محمود رمضان عبد الرحمن احمد
|المنيا
|63.
|نادي أحمد طه أبو العز
|المنيا
|64.
|محمود السيد محمد طاهر
|دمياط
|65.
|محمد درويش مصطفى بقا
|دمياط
|66.
|محمد حسين محمد الجربان
|دمياط
|67.
|محمد حافظ عبدربه عبدالرحيم
|سوهاج
|68.
|محمد البدرى يوسف رشوان
|سوهاج
|69.
|محمود رمضان محمود عبدالرازق
|سوهاج
|70.
|يوسف ابراهيم محمد ابراهيم المسيرى
|كفر الشيخ
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