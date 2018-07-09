الأمن العام يضبط 3 تشكيلات عصابية و17 متهما بممارسة البلطجة والسرقة بالإكراه

كتبت ــ دينا الحسينى

شن قطاع الأمن العام حملات أمنية موسعة بالمحافظات، أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 189 قضية مخدرات منها كمية من مخدر البانجو وزنت 10,870 كيلو جرام وكمية من مخدر الحشيش وزنت 6,290 كيلو، وضبط كمية من مخدر الهيروين وزنت 1,438 كيلو وكمية من مخدر الفودو وزنت 4,895 كيلو وكمية من مخدر الاستروكس وزنت 270 جراما و9121 قرصا مخدرا، وضبط 3 تشكيلات عصابية ضمت 17 متهما ارتكبوا 10 حوادث سرقة متنوعة، وضبط 70 متهما هاربين مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا، و30 مراقبا هاربين، وضبط 17 متهما لارتكابهم أعمال البلطجة وحوادث السرقات بالإكراه وبحوزتهم بندقية خرطوش، و2 طبنجة، و3 فرد محلى، و11 قطعة سلاح أبيض.

وفى مجال ضبط قضايا الاتجار فى الألعاب النارية، تم ضبط 2 قضية اتجار فى الألعاب النارية ضبط خلالها 17 براشوط نارى، و120 وحدة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام، وتم تنفيذ 73440 حكما قضائيا متنوعا بينها 29 محكوم عليهم بالسجن المؤبد، و15 محكوم عليهم بأحكام مجمعة بلغت 316 حكما، وفى مجال ضبط السيارات المُبلغ بسرقتها، تم ضبط 6 سيارات مُبلغ بسرقتها، و100 متهم ومراقب هاربين، و429 دراجة نارية مخالفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.