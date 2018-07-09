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الإثنين، 09 يوليه 2018 02:56 م
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الأمم المتحدة تشيد بدور السعودية فى تقديم الدعم الإغاثى والإنسانى لليمن

الإثنين، 09 يوليه 2018 02:02 م
الأمم المتحدة تشيد بدور السعودية فى تقديم الدعم الإغاثى والإنسانى لليمن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود والأمير محمد بن سلمان
كتب مصطفى عنبر
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أشاد التقرير الذى أصدره مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية OCHA بجهود المملكة العربية السعودية فى تقديم الدعم الإغاثى والإنسانى لدولة اليمن.

 

وكشف الدكتور سامر الجطيلى المتحدث الرسمى باسم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس فى الرياض، أن المركز قدم منذ تأسيسه نحو 269 مشروعا إغاثيا وإنسانيا متنوعا لكافة أرجاء اليمن دون تمييز، بقيمة إجمالية بلغت نحو 11.25 مليار دولار،  شملت عدة برامج للغذاء والدواء ومكافحة وباء الكوليرا والتعليم وحماية الأطفال الذين جندتهم ميليشيا الحوثى.

 

وأفاد الجطيلى بأن مساعدات دول التحالف ودعم الشرعية فى اليمن خلال ثلاث سنوات بلغت بشكل عام نحو 16 مليار دولار، تركزت فى توفير المواد الغذائية، والمساعدات الطبية، ومواد الإيواء، والدعم المجتمعى، ودعم اللاجئين والنازحين، ودعم الاقتصاد والبنك المركزى، وبناء القدرات الحكومية.

 

وعبر الجليطى عن أمله فى أن يسهم هذا التمويل فى التخفيف من معاناة الأشقاء باليمن، وأن يخلق أثرا واضحا على الأرض، مؤكدا استمرار المملكة فى دعم الملف الإنسانى ودعم الشراكات على مستوى الأمم المتحدة ومنظماتها.


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