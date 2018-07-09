الأسهم الأوروبية تفتج مرتفعة والتفاؤل يعم الأسواق العالمية

(رويترز)

فتحت الأسهم الأوروبية على صعود اليوم الإثنين، مع استمرار حالة التفاؤل بشأن قوة الاقتصاد العالمى رغم تصاعد الخلاف التجارى بين الصين والولايات المتحدة وأزمة جديدة فى الحكومة البريطانية تتعلق بالانسحاب من الاتحاد الأوروبى.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبى 0.5 بالمئة وزاد المؤشر وفايننشال تايمز 100 البريطانى 0.4 بالمئة.

وطمأنت بيانات العمل الإيجابية فى الولايات المتحدة يوم الجمعة المستثمرين الذين لم يلمسوا بعد تباطؤا فعليا بسبب زيادة القيود على التجارة.

وأظهرت بيانات نشرت اليوم، أن "الصادرات الألمانية تعافت فى مايو وأعطت دلائل أكثر على قوة الاقتصاد فى الربع الثانى" من العام حسبما كتب آي.ان.جي.

وفى بريطانيا اعتبر البعض، أن استقالة ديفيد ديفيز وزير شؤون الانسحاب من الاتحاد الأوروبى قد تسهم فعليا فى تيسير الانفصال الأوروبى.

وكان سهم شركة التعدين بي.اتش.بى بيليتون محركا رئيسيا لسوق الأسهم البريطانية وارتفع 2.2 بالمئة نتيجة تكهنات بأن بي.بى التى نزل سهمها 0.5 بالمئة ستشترى أصولها للنفط الصخرى فى الولايات المتحدة.

وكان سهم اير فرانس كيه.ال.ام بين الأفضل أداء فى السوق الأوروبية عموما وارتفع 6.9 بالمئة بعد أن اعلنت زيادة عدد الركاب فى يونيو .