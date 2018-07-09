الأسد: إعادة الأعمار "أولى الأولويات" فى سوريا

رويترز

أعلن الرئيس السورى بشار الأسد، اليوم الاثنين، أن إعادة الإعمار هى "أولى الأوليات" فى بلاده التى استعادت القوات الحكومية السيطرة على القسم الأكبر منها.

وقال الأسد، خلال لقاء مع دبلوماسيين سوريين فى وزارة الخارجية، وفق ما نقل حساب الرئاسة على مواقع التواصل الاجتماعى، إن "إعادة الإعمار هى أولى الأولويات في سوريا للاستمرار بمكافحة الإرهاب حتى تحرير كافة الأراضى السورية مهما كانت الجهة التى تحتلها".

وأشار الأسد أيضاً إلى أنه من ضمن الأوليات "عودة اللاجئين الذين غادروا سوريا هرباً من الإرهاب، وتنشيط المسار السياسى الذى تعرقله بعض الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الامريكية".

وأسفر النزاع فى سوريا عن نزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.