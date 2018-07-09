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الأرصاد: غدا انخفاض طفيف بدرجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 35 درجة

الإثنين، 09 يوليه 2018 10:06 ص
الأرصاد: غدا انخفاض طفيف بدرجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 35 درجة حالة الطقس- أرشيفية
كتب محمود راغب
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الثلاثاء، انخفاض طفيف بدرجات الحرارة، ليسود طقس  معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على الجنوب نهارا لطيف ليلا.

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد ، كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب البلاد وسيناء والبحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء بالقاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 25 درجة.

 


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