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استحداث عيادة طبية بمستشفى الشرطة لمساعدة رجال الأمن للإقلاع عن التدخين

الإثنين، 09 يوليه 2018 11:27 ص
استحداث عيادة طبية بمستشفى الشرطة لمساعدة رجال الأمن للإقلاع عن التدخين الرائد طبيب دعاء سمير الشاهد
كتب محمود عبد الراضي
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قالت الرائد طبيب دعاء سمير الشاهد، إنه تم إنشاء عيادة طبيبة بمستشفى الشرطة بالقاهرة الجديدة لمساعدة المدخنين على الإقلاع عن التدخين.

 

وأضافت "دعاء سمير"، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه يوجد عدد من رجال الشرطة المدخنين سواء من الضباط والأفراد، معتقدين أن ذلك يساعدهم على ضغوط العمل، لكن فى حقيقة الأمر، أن التدخين يضر بصحتهم.

 

وأوضحت "دعاء سمير"، أنه منذ افتتاح العيادة هناك إقبال كبير من رجال الشرطة وأسرهم عليها للإقلاع عن التدخين، وساعدنا عددًا منهم فى تحقيق ذلك لينخفض عدد المدخنين، خاصة أن كثيرين لديهم الرغبة لكن الأمر يحتاج لإرادة قوية.

 

وأردفت سمير، أن العيادة لا تستقبل الضباط والأفراد فقط وإنما أسرهم، خاصة أن هناك زوجات يدخن، ونحلم بالتوسع فى هذه العيادات خلال الفترة المقبلة.

 

وعن كيفية علاج المدخنين، قالت الرائد طبيب دعاء سمير، إن العلاج فى البداية يكون سلوكى، والأدوية هى أخر الحلول للعلاج من التدخين بكثرة، مضيفة أن التدخين يتسبب فى أضرار صحية ومادية، حيث يصيب الشخص بجملة أمراض تعانى منها فترات طويلة، بالإضافة إلى النفقات المالية الكبيرة فى شراء السجائر أو العلاج من أضرار التدخين بعد ذلك.

 

وأوضحت  سمير، أن هناك دعم مستمر من اللواء محمود توفيق وزير الداخلية لمستشفيات الشرطة، حيث يولى اللواء فهمى مجاهد مساعد وزير الداخلية للشئون الطبية اهتمام بالقطاع الطبي.

 

يذكر أن الرائد طبيب دعاء سمير الشاهد صاحبة فكرة إنشاء عيادة طبية لمساعدة رجال الشرطة على الإقلاع عن التدخين.


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