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الإثنين، 09 يوليه 2018 09:27 ص
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ارتفاع عدد ضحايا حادث القطار فى تركيا لـ 24 شخصا

الإثنين، 09 يوليه 2018 08:03 ص
ارتفاع عدد ضحايا حادث القطار فى تركيا لـ 24 شخصا قطار تركيا
(أ ف ب)
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قُتل 24 شخصا لدى خروج قطار ركاب عن سكته فى منطقة تكيرداغ بشمال غرب تركيا، وفق حصيلة جديدة أعلنها نائب رئيس الوزراء رجب أقداغ الإثنين.

وأفادت وكالة الأناضول نقلا عن أقداغ أن عمليات البحث انتهت صباح الإثنين فى القطار المنكوب.

وكان القطار يقل أكثر من 362 راكبا ومتجها من منطقة قابى قوله على الحدود البلغارية، فى طريقه إلى إسطنبول حين خرجت ست عربات منه عن سكتها.

وذكرت وسائل الإعلام التركية أنه تم نقل 338 شخصا إلى المستشفى بعد الحادث فيما لا يزال 124 شخصا فى المستشفى صباح الاثنين بحسب وزير الصحة احمد دميرجان.

وأفادت تقارير بأن المنطقة المحيطة بموقع الحادث كانت موحلة بسبب الامطار التى هطلت فى الاونة الاخيرة وأن الأرض تحت السكك الحديد قد تكون انهارت بعض الشيء ما تسبب بخروج القطار عن سكته.

 

 


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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

waeel

يستاهلو

الله يزيدهم منبع الاخوان المسلمين

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