ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار غرب اليابان إلى 109 أشخاص

طوكيو (أ ش أ)

ارتفعت حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة غرب اليابان اليوم الاثنين، إلى 109 قتلى بالإضافة إلى 80 آخرين مفقودين وعشرات الآلاف بدون مأوى.

وأكدت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، استمرار عمليات الإنقاذ والبحث التى يقوم بها أفراد قوات الدفاع الذاتى وغيرهم فى المناطق المتضررة من الكوارث، فى حين حذرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية الجمهور من مخاطر المزيد من الانهيارات الأرضية والفيضانات.

من جهته..أعلن رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى - فى اجتماع مع وحدة الاستجابة للكوارث التى أنشئت للتعامل مع الفيضانات - أنه تم إرسال 73 ألف فرد من الشرطة وقوات الدفاع الذاتى لمكان الحادث، حيث إنهم يبذلون قصارى جهدهم لإنقاذ الأرواح.

وبدورها..أكدت وزارة الأراضى حدوث 238 انهيارا أرضيا على الأقل فى 28 مقاطعة وفيضانات فى أكثر من 200 موقع على طول الأنهار التى تديرها الدولة والسلطات المحلية.

وتعد هذه الأمطار واحدة من أخطر الكوارث التى ضربت اليابان السنوات الأخيرة، حيث تجاوز عدد الضحايا الحالى العدد الذى سجل خلال الانهيارات الأرضية فى هيروشيما فى عام 2014 والذى بلغ 77 حالة وفاة.