إعلان حالة الطوارىء فى مقاطعة صينية استعدادا لإعصار ماريا

بكين (أ ش أ)

أعلنت السلطات فى مقاطعة "فوجيان" الساحلية جنوب شرقى الصين حالة الطوارىء، استعدادا لمواجهة إعصار "ماريا" المتوقع أن يضرب المنطقة صباح بعد غد الأربعاء .

وذكر مركز الأرصاد الجوية فى المقاطعة الواقعة على مضيق تايوان أن إعصار "ماريا" هو الثامن الذى يضرب المنطقة هذا العام، وسط توقعات بارتفاع الأمواج إلى 6 أمتار ومصاحبته بعواصف عاتية.

وأمرت السلطات المحلية فى المقاطعة بإغلاق جميع المنتجعات السياحية الساحلية، وعودة جميع قوارب الصيد إلى المرفأ، وعدم ذهاب العاملين إلى المزارع السمكية البحرية اعتبارا من مساء غد الثلاثاء.