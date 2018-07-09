إعادة المرافعة فى دعوى تمكين "أبناء مرسى" من زيارته لجلسة 10 سبتمبر

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار عمر ضاحى نائب رئيس مجلس الدولة، إعادة المرافعة فى الدعوى المقامة من المحامى محمد فهمى بهى الدماطى، وكيلا عن أبناء الرئيس الأسبق محمد مرسى، والذى يقضى عقوبة السجن، ضد وزير الداخلية بصفته، للمطالبة بتمكينهم من زيارة والدهم فى سجن مزرعة طرة، بجلسة 10 سبتمبر المقبل.

وحضر وكيلا عن أبناء محمد مرسى المحامين محمد السيد وأسامة الحلو وخالد بدوى ومحمد الدماطى ومحمد طوسون.

وحملت الدعوى رقم 11904 لسنة 72 قضائية، وطالبت بالحكم بصفة مستعجلة بإلغاء قرار وزير الداخلية بمنعهم من زيارة والدهم فى السجن.