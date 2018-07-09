إصابة 7 أشخاص من أسرة واحدة بحالة تسمم فى البحيرة

استقبل مستشفى دمنهور العام، 7 أشخاص من أسرة واحدة مصابين بحالة تسمم غذائى، وتم تقديم الإسعافات الأولية، وتحرر المحضر اللازم.

وتلقى اللواء علاء الدين عبد الفتاح، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة دمنهور من المستشفى العام، بوصول كل من "حميدة .ع.م" 65 سنة ربة منزل، شقيقتها "عنايات" 62 سنة ربة منزل، نجل الثانية "صبرى .ع.ع" 43 سنة عامل بالأوقاف، زوجته "لمياء .ع" 35 سنة ربة منزل، "سارة" 15 سنة طالبة، "محمد" 9 سنوات طالب، "أسماء"، 7 سنوات، طالبة، وجميعهم مقيمين قرية دنشال بدائرة المركز، مصابين إدعاء تسمم غذائى، وتم تقديم الرعاية الطبية اللازمه لهم وغادروها.

و بسؤالهم، قرروا أنه عقب تناولهم ثمرة بطيخ بالمنزل "أمس"، شعروا بحالة إعياء ومغص بالبطن، ونقلهم للمستشفى اليوم، وتحرر المحضر اللأزم.