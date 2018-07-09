إصابة 7 أشخاص فى تصادم سيارة بالرصيف على طريق بنى سويف الفيوم

أصيب 7 أشخاص، فى تصادم سيارة أجرة ميكروباص بالرصيف أمام مدخل قرية نعيم على طريق الفيوم الجديد.

أسفر الحادث عن إصابة " فاطمه حسن ابراهيم بهبشين 19 سنه، كسر بالذراع الأيمن واشتباه ما بعد الارتجاج، رياض إسرائيل رزق بهبشين 64 سنه، كسر بالذراع الأيسر ، فاطمه سليمان محمود، مركز ناصر 40 سنه اشتباه كسر بالقدم اليمنى ، احمد ربيع عبد الوهاب ، مركز ناصر 17 سنه ،اشتباه كسر بالقدم اليسرى ، عماد احمد منصور ، مركز ناصر 13 سنة ، سحجات وكدمات بالجسم سيد طه سيد ، بهبشين 18 سنه ، اشتباه ما بعد الارتجاج ، منصور على منصور ،بهبشين 55 سنة ،سحجات وكدمات بالجسم"