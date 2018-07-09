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الإثنين، 09 يوليه 2018 01:49 م
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إصابة 7 أشخاص فى تصادم سيارة بالرصيف على طريق بنى سويف الفيوم

الإثنين، 09 يوليه 2018 01:17 م
إصابة 7 أشخاص فى تصادم سيارة بالرصيف على طريق بنى سويف الفيوم حادث تصادم -أرشيفية
بنى سويف - أيمن لطفى
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أصيب 7 أشخاص، فى تصادم  سيارة أجرة ميكروباص بالرصيف أمام مدخل قرية  نعيم على طريق الفيوم الجديد.
 
أسفر الحادث عن إصابة " فاطمه حسن ابراهيم بهبشين 19 سنه، كسر بالذراع الأيمن واشتباه ما بعد الارتجاج، رياض إسرائيل رزق بهبشين 64 سنه، كسر بالذراع الأيسر ، فاطمه سليمان محمود، مركز ناصر 40 سنه اشتباه كسر بالقدم اليمنى ، احمد ربيع عبد الوهاب ، مركز ناصر 17 سنه ،اشتباه كسر بالقدم اليسرى ، عماد احمد منصور ، مركز ناصر 13 سنة ، سحجات وكدمات بالجسم سيد طه سيد ، بهبشين 18 سنه ، اشتباه ما بعد الارتجاج ، منصور على منصور ،بهبشين 55 سنة ،سحجات وكدمات بالجسم"
 
نقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى مستسفى  بنى سويف العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل النيابة لمباشرة التحقيق .
 
 
 

 


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