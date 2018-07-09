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إصابة 4 أشخاص جراء سقوط جزء من عقار مأهول بالسكان فى الإسكندرية

الإثنين، 09 يوليه 2018 02:12 م
إصابة 4 أشخاص جراء سقوط جزء من عقار مأهول بالسكان فى الإسكندرية سقوط جزء من عقار
الإسكندرية- أسماء على بدر
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أصيب 4 أشخاص بسبب سقوط جزء من عقار مأهول بالسكان بمنطقة كليوباترا بالإسكندرية .

 

وتلقى اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة سيدى جابر  بسقوط أجزاء من العقار رقم 20 كائن شارع اللواء أحمد على - منطقة كليوباتر وانتقل مأمور وضباط القسم وقوات من إدارة الحماية المدنية بمعداتها .

 

وبالفحص تبين أن العقار محل البلاغ مساحته 450 متر مربع تقريبًا - بناء قديم - أسقف خرسانية مكون من 7 طوابق بكل طابق 5 شقق مأهول بالسكان وسقوط سقف حجره نوم شقه بالطابق الخامس على قاطنيها نتج عن ذلك إصابة قاطن الشقة وزوجته ونجلهما"بكسور وجروح وكدمات بمختلف أنحاء الجسم .

 

وتم نقل المصابين للمستشفى الرئيسى الجامعى للعلاج "حالتهم مستقرة " وتم إخطار عمليات المحافظة وحى شرق وأفاد مهندس الحى بصدور قرار ترميم للعقار "لم بتم تنفيذه " وأوصى بإخلاء العقار من السكان دون المنقولات لحين العرض على لجنة المنشئات الآلية للسقوط وتم وضع الحواجز الحديدية حول العقار لتأمين المارة وكٌلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة وتحرر المحضر إدارى قسم شرطة سيدى جابر وجارى العرض على النيابة.


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