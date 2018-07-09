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الإثنين، 09 يوليه 2018 01:55 م
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إصابة سيدة إثر انهيار شرفة منزل بالفيوم ونقلها إلى المستشفى

الإثنين، 09 يوليه 2018 12:01 م
إصابة سيدة إثر انهيار شرفة منزل بالفيوم ونقلها إلى المستشفى إسعاف - أرشيفية
الفيوم – رباب الجالى
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أصيبت سيدة إثر انهيار شرفة شقة سكنية، بالطابق الرابع، بمنزل مكون من 4 طوابق، بشارع العريان، من شارع السنترال، بمدينة الفيوم، حيث كانت تقف فيها، وتم نقل المصابة لمستشفى الفيوم العام، وحالتها سيئة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق .
 
تلقى اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان الفيوم، بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة، بانهيار شرفة منزل بحارة العريان، المتفرغ من شارع السنترال، وسط مدينة الفيوم.
 
وانتقلت قوات الحماية المدنية بالفيوم، إلى مكان البلاغ، وتبين سقوط شرفة شقة بالطابق الرابع العلوي بمنزل مكون من 4 طوابق، مساحته 65 مترا، ملك المواطن "شكري غالي.ش" (65 سنة-بالمعاش)، ولم يكن موجودا بالمنزل، وأن زوجة ابنه "سوزان سبع فهيم" (31 سنة-مدرسة)، كانت في الشرفة أثناء سقوطها أرضا، وأصيبت بكدمات متفرقة، وجروح قطعية بالرأس، واشتباه كسر بالجمجمة، ونزيف داخلي بالمخ والصدر.
 
و تم نقل المصابة لمستشفى الفيوم العام، وحالتها العامة سيئة، وقال زوجها "سمير شكري غالي" (34 سنة-صاحب ستوديو تصوير)، أن سقوط الشرفة يرجع إلى قدم المنزل، ولم يتهم أحدا بالتسبب في الواقعة، وانتقلت مسئولة لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بمجلس المدينة، وقررت عدم خطورة المبنى، وأن سبب انهيار الشرفة، حدوث تآكل في خرسانتها لقدم المنزل، وتم إخلاء المكان مؤقتا لحين إصلاح الشرفة.
 
حرر محضر بالواقعة، قيد برقم 2621 لسنة 2018 م إداري قسم شرطة ثان الفيوم، وأخطرت النيابة للتحقيق.
 
 

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