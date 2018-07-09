إسرائيل تقرر منع إدخال معظم السلع إلى قطاع غزة وخفض العمل على المعابر

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قررت الحكومة الإسرائيلية منع إدخال معظم السلع إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم بدءا من يوم غد الثلاثاء، وذكرت مصادر فلسطينية، أن اللجنة الرئاسية لتنسيق إدخال البضائع التابعة للإدارة العامة للمعابر والحدود أبلغت التجار فى غزة بهذا القرار الإسرائيلى، مساء اليوم الاثنين، ويتضمن منع إدخال معظم السلع عدا المواد الغذائية والمستلزمات الطبية والأبقار والأعلاف والقمح والقش، ومنع استيراد أو تصدير أى شيء غير ما ذكر سالفا.

بدوره، قال وزير الأمن الإسرائيلى أفيجدور ليبرمان، إن إسرائيل ستعمل على خفض العمل على معابر قطاع غزة وتقليل دخول البضائع والاحتياجات كرد فعل على إطلاق الطائرات الورقية الحارقة باتجاه مستوطنات غلاف غزة، وحسب القناة الإسرائيلية السابعة، فإن هذه المرة الأولى التى تعلن فيها إسرائيل عن عقوبة اقتصادية ردا على إطلاق الطائرات الورقية الحارقة.

وأعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، عن إغلاق معبر كرم أبو سالم، اليوم، مهددا بزيادة الضغط على حركة حماس فى قطاع غزة بشكل فورى، وقال نتنياهو، فى افتتاح جلسة كتلة الليكود، إنه بالتشاور مع وزير الدفاع فإن إسرائيل "ستثقل يدها" على حكم حماس فى قطاع غزة بشكل فورى، وستغلق اليوم معبر كرم أبو سالم، فى ذات الإطار، هدد وزير الدفاع أفيجدور ليبرمان، خلال افتتاح جلسة حزب "إسرائيل بيتنا"، حركة حماس، قائلا "إن الطريقة التى تدير حماس بها الأوضاع من الممكن أن تدفع الحركة ثمنها، والذى سيكون أثقل من الثمن الذى دفعته فى الحرب، التى أطلقت عليها إسرائيل اسم (الجرف الصامد) عام 2014".