الرئيسية أخبار عالمية إردوغان يؤدي اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة الإثنين، 09 يوليه 2018 03:52 م أدروغان رويترز إضافة تعليق أدى الرئيس التركى رجب طيب أردوغان اليمين الدستورية، اليوم الاثنين، كرئيس لتركيا لفترة رئاسية جديدة. إضافة تعليق موضوعات متعلقة.. صور..قناصة تنتشر أعلى المجمع الرئاسى التركى قبل وصول أردوغان أنقرة تتحول لثكنة عسكرية قبل ساعات من حلف أردوغان اليمين الدستورية أردوغان يبدأ ولاية رئاسية جديدة بصلاحيات واسعة أردوغان تركيا رجب طيب أردوغان اليمين الدستورية أخبار العالم أخبار العالم الآن النيابة العامة: استمرار التحقيق بحادث سقوط طائرة مصر للطيران القادمة من فرنسا تفاصيل كشف إينى النفطى بحوض فاغور.. نجاح حفر البئر الثانى بطاقة 5 آلاف برميل الكنيسة القبطية تبدأ تطبيق لائحة الأحوال الشخصية الجديدة.. قضاة الكنيسة يفحصون ملفات المتضررين الأقباط من الزيجات الفاشلة فى مصر والمهجر.. ومطالب بتحديد مدة زمنية لإصدار قرارات الطلاق وتصاريح الزواج الثانى رئيس قسم الزلازل بالقومى للبحوث: الاستعداد للهزات الأرضية يقلل خسائرها.. لدينا شبكة قومية من 70 محطة ترصد دبة النملة.. ويؤكد: مش أى واحد سريره يهتز وهو نايم يجرى على صفحات التواصل الاجتماعى ويكتب إن فيه زلزال محمد إيهاب: الرئيس السيسي يكرم أبطال البحر المتوسط غداً مؤمن زكريا: الأهلي رفض رحيلى.. وجاهزون لمباراتى «تاونشيب» بدورى الأبطال لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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