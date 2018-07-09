إخلاء سبيل متهمتين بالإتجار فى البشر بالجيزة

كتب أحمد الجعفرى

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة إخلاء سبيل كلًا من "ناهد.ع" وشقيقتها "نجوى.ع" بضمان محل إقامتهن، على خلفية اتهامهن بالإتجار فى البشر بالجيزة.

ودفع المحامى الحاضر مع المتهمان ببطلان إجراءات ضبط وتفتيش موكلتيه، وبطلان تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، وانتفاء ركن جريمة الاعتياد فى ممارسة الدعارة.

وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على المتهمتان وابنة الأولى، لاتهامهن بتسريح الأخيرة فى ممارسة الرزيلة والأعمال المنافية للأداب وتقاضيهن مبالغ مالية نظير ذلك.

ووجهت النيابة العامة بجنوب الجيزة المتهمتات الأولى والثانية تهمة الاتجار فى البشر، وأمرت بحبسهن 4 أيام على ذمة التحقيقات، بينما حققت نيابة الأحداث مع المتهمة الأخيرة لكونها دون السن واصدرت قرار بإيدعها دار رعاية الأحداث.