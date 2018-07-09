إحالة فنى ألوميتال للجنايات بتهمة قتل طليقته لشكه فى سلوكها

كتب كريم صبحى

أمرت نيابة عين شمس برئاسة محمد الفخرانى ، بإحالة فنى ألوميتال لمحكمة الجنايات بتهمة قتل طليقته لشكة فى سلوكها.

تعود أحداث الواقعة عندما تمكن رجال مباحث القاهرة، فى كشف ملابسات واقعة مقتل ربة منزل داخل شقتها فى عين شمس، وتبين أن طليقها وراء التخلص منها بسبب شكه فى سلوكها وعلاقتها غير الشرعية بآخر، فتم ضبطه، واعترف تفصيليا بارتكاب الحادث، وتمت إحالته إلى النيابة التى تولت التحقيق.

تفاصيل تلك الواقعة بدأت مع تلقى رجال مباحث قسم شرطة عين شمس، بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة " هبة ر م" 33 سنة، ربة منزل، داخل مسكنها، وبالانتقال وإجراء المعاينة تبين أن بها إصابات عبارة عن " 2 جرح طعنى بالبطن وبروز الأحشاء"، وتبين سلامة جميع منافذ الشقة.

ومن خلال تحريات فريق البحث، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة طليق المجنى عليها "أسامة ح ا" 34 سنة، فنى ألوميتال، والسابق اتهامه فى 3 قضايا آخرها 28929 لسنة 2016م عين شمس " سلاح بدون تراخيص "، والمطلوب للتنفيذ عليه فى القضية رقم 28764 لسنة 2016م عين شمس " ضرب " والمقضى فيها بالحبس شهرين.

وعلى الفور، تم إعداد الأكمنة اللازمة بالأماكن التى يتردد عليها، وأسفرت عن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الحادث، وقرر بأنه نظرا لشكه فى سلوك المجنى عليها واعتقاده أنها على علاقة غير شرعية بآخر "حسين س م" 29 سنة، عامل مطبعة، والسابق اتهامه فى 3 قضايا أخرهم 16254 لسنة 2016م عين شمس "مخدرات"، فقرر التخلص منها.

وأشار المتهم إلى أنه أعد سكينا وحصل على مفتاح الشقة سكنها من نجله "أدهم" 11 سنة، وتوجه فجرا وتمكن من دخول الشقة خلسة، حيث شاهد المجنى عليها بغرفة نومها فتعدى عليها بالسكين محدثا إصابتها التى أودت بحياتها، وفر هاربا، وتم ضبط السلاح الأبيض "سكين" المستخدم فى ارتكاب الواقعة بإرشاده، وباستدعاء "حسين س م" قرر بأنه تقدم لخطبة المجنى عليها من والدها، ونفى وجود علاقة غير شرعية بينهما، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.