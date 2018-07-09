إحالة أوراق سائق قتل موظف بسبب 2000 جنيه بالدقهلية لفضيلة المفتى

الشرقية- فتحية الديب وشريف الديب

قضت محكمة جنايات المنصورة، برئاسة المستشار سعيد شعبان، وعضوية المستشارين طه عبد الله عبد العظيم، وعماد قنديل، اليوم بإحالة أوراق سائق توك توك، قتل موظف بالمعاش بقرية ميت العامل، إلى فضيلة المفتى، بسبب رفضه إعطاءه 2000 جنيه لمروره بضائقة مالية، وحددت المحكمة جلسة 12 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم.

تعود أحداث القضية رقم 8036 لسنة 2017، ليوم 26 أكتوبر لسنة 2017، عندما تلقى مدير أمن الدقهلية، اخطارا من مأمور مركز شرطة أجا، يفيد بلاغا من " أ أ ع" 42 سنة، بعثوره على جثة والده "أحمد ع ا" موظف بالمعاش، داخل منزله وبه إصابات ظاهرة بالرأس، وعدة كسور بالجمجمة.