video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 09 يوليه 2018 05:22 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

أمين "دينية" البرلمان: غير صحيح أن قانون الفتوى مُرر دون موافقة الأزهر

الإثنين، 09 يوليه 2018 05:00 ص
أمين "دينية" البرلمان: غير صحيح أن قانون الفتوى مُرر دون موافقة الأزهر عمر حمروش، أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب
كتب محمود العمرى
إضافة تعليق

قال الدكتور عمر حمروش، أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن قانون الفتوى العامة تم الموافقة عليه فى اللجنة، بعد توافق من جميع المؤسسات الدينية وعلى رأسها الأزهر والأوقاف ودار الإفتاء، وخاصة فى ظل ما تم من حالة جدل عليه بعد اعتراض الأزهر على وجود إدارة الفتوى بالأوقاف ضمن جهات الفتوى العامة، الإ أن الأوقاف أثبتت أحقيتها بذلك من خلال ما تقدموا به من مستندات تؤكد أحقيتها فى جهات الفتوى .

وأضاف أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الحديث حول أن القانون مرر دون موافقة الأزهر غير صحيح، تم الموافقة عليه بعد السماع لكل وجهات النظر من الجميع وبكل موافقة الجميع من المؤسسات الدينية، لافتا إلى أن القانون سيكون أولوية فى دور الانعقاد المقبل نظرًا لضيق الوقت فى هذا الدور الحالى.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

حمروش: قوانين الفتوى وتنظيم ظهور علماء الدين ترى النور بدور الانعقاد القادم

5 معلومات عن قانون الفتوى العامة بعد موافقة اللجنة الدينية بالبرلمان

"دينية البرلمان": مناقشة قانون الفتوى العامة أولوية بدور الانعقاد المقبل

وكيل الأزهر عن قانون الفتوى: "كبار العلماء" لم تمنع أئمة الأوقاف من الإفتاء

اخبار البرلمان

مجلس النواب

عاجل

اللجنة الدينية بمجلس النواب

اخبار مصر




لا تفوتك
الوطنية للإعلام: شارة البث بالقطر المصرى حق أصيل للهيئة طبقا للقانون

الوطنية للإعلام: شارة البث بالقطر المصرى حق أصيل للهيئة طبقا للقانون

شرم الشيخ تستضيف الاجتماعات السنوية لمحافظى صندوق النقد والبنك الدوليين

شرم الشيخ تستضيف الاجتماعات السنوية لمحافظى صندوق النقد والبنك الدوليين

فضيحة جنسية فى البحرية الأمريكية.. منظمة حقوقية تقاضى حكومة الولايات المتحدة وتطالب بـ25 مليون دولار لفشلها فى التحقيق مع عقيد اعتدى على طفلة جندى بالمارينز.. والكولونيل ويلسون أدين وحكم عليه بالسجن خمس سنوات

فضيحة جنسية فى البحرية الأمريكية.. منظمة حقوقية تقاضى حكومة الولايات المتحدة وتطالب بـ25 مليون دولار لفشلها فى التحقيق مع عقيد اعتدى على طفلة جندى بالمارينز.. والكولونيل ويلسون أدين وحكم عليه بالسجن خمس سنوات

بعد إعلانه مساعدة أطفال كهف تايلاند..12 معلومة عن الملياردير إيلون موسك

بعد إعلانه مساعدة أطفال كهف تايلاند..12 معلومة عن الملياردير إيلون موسك

وزير الرياضة: مفاجأة لأبطال المتوسط ومكافآت خاصة لـ"الذهب" بأولمبياد 2020

وزير الرياضة: مفاجأة لأبطال المتوسط ومكافآت خاصة لـ"الذهب" بأولمبياد 2020

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة