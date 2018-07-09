أمين "دينية" البرلمان: غير صحيح أن قانون الفتوى مُرر دون موافقة الأزهر

كتب محمود العمرى

قال الدكتور عمر حمروش، أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن قانون الفتوى العامة تم الموافقة عليه فى اللجنة، بعد توافق من جميع المؤسسات الدينية وعلى رأسها الأزهر والأوقاف ودار الإفتاء، وخاصة فى ظل ما تم من حالة جدل عليه بعد اعتراض الأزهر على وجود إدارة الفتوى بالأوقاف ضمن جهات الفتوى العامة، الإ أن الأوقاف أثبتت أحقيتها بذلك من خلال ما تقدموا به من مستندات تؤكد أحقيتها فى جهات الفتوى .

وأضاف أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الحديث حول أن القانون مرر دون موافقة الأزهر غير صحيح، تم الموافقة عليه بعد السماع لكل وجهات النظر من الجميع وبكل موافقة الجميع من المؤسسات الدينية، لافتا إلى أن القانون سيكون أولوية فى دور الانعقاد المقبل نظرًا لضيق الوقت فى هذا الدور الحالى.