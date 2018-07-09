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أسعار العملات اليوم الاثنين 9-7-2018 وارتفاع اليورو والاسترلينى

الإثنين، 09 يوليه 2018 10:34 ص
أسعار العملات اليوم الاثنين 9-7-2018 وارتفاع اليورو والاسترلينى عملات - أرشيفية
كتبت- دانه الحديدى
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تباينت أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين، الموافق 9-7-2018، والتى شهدت استقرار أسعار الدولار والريال السعودى، ومواصلة ارتفاع أسعار اليورو الأوروبى والجنيه الاسترلينى والدينار الكويتى.

 

وحرصا من "اليوم السابع" على متابعة أسعار العملات وما يطرأ عليها من تغيرات أمام الجنيه المصرى، ننشر أسعار أهم العملات العربية والأجنبية فى عدد مختلف من البنوك فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، خاصة سعر الدولار، نظرا لأنه من أهم العملات النقدية على المستوى الدولى، ومن أكثرها تغيرا.

الدولار فى مصر

واصل الدولار استقراره مقابل الجنيه المصرى اليوم، مسجلا فروقا طفيفة من بنك لآخر، وجائت أسعاره كالتالى..

 

سعر صرف الدولار
سعر صرف الدولار

 

متوسط سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

17.83 جنيه للشراء

17.93 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك مصر

17.78 جنيه للشراء

17.88 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

17.78 جنيه للشراء

17.88 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة

17.84 جنيه للشراء

17.94 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

17.84 جنيه للشراء

17.94 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

17.83 جنيه للشراء

17.93 جنيه للبيع

 

سعر اليورو الأوروبى اليوم

ارتفع سعر اليورو الأوروبى أمام الجنيه المصرى، وبلغ فى آخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، 20.87 جنيه للشراء، و 21.04 جنيه للبيع.

 

الجنيه الاسترلينى اليوم
الجنيه الاسترلينى اليوم

 

سعر الجنيه الاسترلينى اليوم

ارتفع سعر الجنيه الاسترلينى اليوم مقابل الجنيه المصرى، وبلغ فى آخر تحديثات البنك الأهلى، 23.62 جنيه للشراء، و 23.82 جنيه للبيع.

 

سعر الدينار الكويتى اليوم

ارتفع سعر الدينار الكويتى أمام الجنيه المصرى اليوم، بالغا 58.76 للشراء، 59.13 جنيها للبيع، بحسب آخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

 

سعر الريال السعودى اليوم

استقر سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، بالغا 4.74 جنيه للشراء، 4.76 جنيه للبيع، وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

 

الجنيه المصرى
الجنيه المصرى

 

وزارة المالية تطرح 3.5 مليار جنيه اليوم فى صورة سندات خزانة

يطرح البنك المركزى المصرى، نيابة عن وزارة المالية، اليوم الاثنين، سندات خزانة بقيمة 3.5 مليار جنيه، الأولى بقيمة 1.5 مليار جنيه، لأجل 8 سنوات، والثانية بقيمة 2 مليار جنيه، لأجل 3 سنوات.

 

ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز فى الموازنة العامة للدولة، للعام المالى الجارى 370 مليار جنيه، ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزى لأذون وسندات خزانة، أدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.

 


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