أحكام بالسجن بحق 17 عنصرا من بوكو حرام فى النيجر

أ ف ب

أصدرت محكمة فى النيجر أحكاما بالسجن بين سنتين وسبع سنوات بحق 17 عنصرا من جماعة بوكو حرام الإرهابية، حسب ما أفاد مسؤول كبير فى النيابة العامة الاثنين وكالة فرانس برس.

وبدأت بوكو حرام تمردها أساسا فى نيجيريا فى عام 2009، لكنها نفذت ايضا العديد من الاعتداءات فى الدول المجاورة مثل النيجر والكاميرون.

وقال شايبو سامنا المدعى العام فى المحكمة العليا فى العاصمة نيامى "من أصل 42 مشتبها به خلال هذه المحاكمة، صدرت بحق 17 متهما أحكاما بالسجن تراوحت بين السنتين والسبع سنوات، فيما برأت المحكمة 21 آخرين".

وأوضح سامنا أن محاكمة أربعة مشتبه بهم آخرين تأجلت إلى منتصف أكتوبر المقبل.

وأدين المتهمون، ومن بينهم نيجريون وماليون ونيجيريون، بـ"الارتباط بمشروع إرهابى"، على ما قال مصدر قضائى آخر.