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4 عاطلين وراء سرقة أغطية بالوعات الصرف الصحى بالشيخ زايد

الأحد، 08 يوليه 2018 03:57 م
4 عاطلين وراء سرقة أغطية بالوعات الصرف الصحى بالشيخ زايد بالوعة صرف صحى - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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تمكنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة من ضبط تشكيل عصابى مكون من 4 عاطلين، تخصص فى سرقة أغطية بالوعات الصرف الصحى بالشيخ زايد، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 

كانت مدينة الشيخ زايد قد شهدت تزايدا لسرقات أغطية بالوعات الصرف الصحى على يد مجهولين، ومن خلال تكثيف التحريات تبين أن 4 عاطلين يكونون تشكيلا عصابيا لسرقتها وبيعها لتجار الخردة.

 

وبإعداد كمين للمتهمين، تمكن رجال المباحث بإشراف الرائد سامح بدوى رئيس مباحث قسم شرطة الشيخ زايد من ضبط المتهمين، وبحوزتهم عدد من أغطية البالوعات المسروقة.

 

وحرر العميد عمرو حافظ مأمور قسم شرطة الشيخ زايد محضرا بالواقعة، وأخطر اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة للمباحث، لتباشر النيابة التحقيق.


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