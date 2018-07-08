14 رسالة من وزير التنمية المحلية لرؤساء الأحياء والمدن لحل مشاكل المواطنين

كتب محمود عثمان

وجه ..اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية العديد من الرسائل لرؤساء الأحياء والوحدات المحلية والمراكز المدن حول كيفية التعامل مع مشاكل المواطنين بمختلف المحافظات والمدن والقرى والتى توضح كيفية تقييم عملهم خلال الفترة المقبلة

اليوم السابع ينشر تقريرا معلوماتيا حول رسائل وزير التنمية المحلية لرؤساء الأحياء والوحدات المحلية حول كيفية التعامل مع مشاكل المواطنين فى نقاط محددة.

1-البعد عن الروتين والإخلاص فى العمل و حل مشاكل المواطنين والتواصل معهم والتواجد بينهم بصورة مباشرة يومياً.

2-تحقيق الانضباط والالتزام داخل كافة الأحياء والمدن بالمحافظات والعمل بإيجابية وعدم التقصير فى تنفيذ أي تكليفات.

3-توفير الدورات التدريبية لكافة العاملين بالمحليات للإرتقاء بقدراتهم وتطويرها لآداء الخدمات للمواطنين بصورة سريعة وجيدة.

4-تطبيق مبدأ الثواب والعقاب مع خلق روح من التنافس وتحفيز العاملين بالإدارات المحلية وتحمل المسئولية.

5-ضرورة تحقيق قفزات فى تنفيذ المهام والمشروعات خلال المرحلة المقبلة.

6-الوقوف مع المخلصين والشرفاء والذين يقومون بأداء أعمالهم بتفانى وجدية بالإدارة المحلية بالمحافظات لأحداث نقلة نوعية في التعامل مع المواطنين.

7محاسبة أى متجاوز في التعامل مع المواطنين بالإدارة المحلية بالمحافظات .

8-ضرورة إزالة كافة الإشغالات التى تؤثر على حياة المواطنين فى الشارع بالأحياء والمدن وتنفيذ قرارات الإزالة للعقارات المخالفة فى المهد وعدم انتظار وصولها لأدوار مرتفعة.

9-تطبيق مبدأ الثواب والعقاب فى تقييم منظومة النظافة وضرورة المتابعة اليومية من قبل رؤساء الأحياء والتواجد بالشارع لحل تلك المشكلة بالأحياء والمدن.

10-متابعة السيطرة على أسعار السلع الغذائية للتخفيف على المواطنين خاصة وأن الزيادة التى تشهدها بعض السلع بالأسواق لا تتناسب مع الزيادات التى شهدتها أسعار المواد البترولية والمحروقات.

11-تفعيل الحملات التموينية بالمحافظات لمراقبة الأسواق وأسعار السلع مع عمل تسعيرة تقديرية لبعض السلع الغذائية والخضروات والفاكهة.

12-ضرورة تفعيل المراكز التكنولوجية بالأحياء والمراكز والمدن وتسهيل التراخيص التى يطلبها المواطنين والعمل على تعظيم موارد المحافظة وخلق الأفكار الجديدة لحل المشاكل والتحديات .

13-تفعيل المشاركة الشعبية والمجتمعية للمواطنين مع ضرورة التواصل مع الشباب فى مواجهة بعض التحديات والمشكلات بالأحياء والمدن المقيمن بها والاستماع الي أفكارهم .

14 _حملات مفاجئة لمتابعة الخطط الاستثمارية ومنظومة النظافة والازالات للتعديات على أراضى الدولة