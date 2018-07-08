video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 08 يوليه 2018 10:31 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

14 رسالة من وزير التنمية المحلية لرؤساء الأحياء والمدن لحل مشاكل المواطنين

الأحد، 08 يوليه 2018 09:00 م
14 رسالة من وزير التنمية المحلية لرؤساء الأحياء والمدن لحل مشاكل المواطنين وزير التنمية المحلية مع رؤساء الأحياء والمدن
كتب محمود عثمان
إضافة تعليق
وجه ..اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية  العديد من الرسائل لرؤساء الأحياء والوحدات المحلية والمراكز المدن حول كيفية التعامل مع مشاكل المواطنين بمختلف المحافظات والمدن والقرى والتى توضح كيفية تقييم عملهم خلال الفترة المقبلة 
 
اليوم السابع ينشر تقريرا معلوماتيا حول رسائل وزير التنمية المحلية  لرؤساء الأحياء والوحدات المحلية حول كيفية التعامل مع مشاكل المواطنين فى نقاط محددة.
 
1-البعد عن الروتين والإخلاص فى العمل و حل مشاكل المواطنين والتواصل معهم والتواجد بينهم بصورة مباشرة يومياً.
 
2-تحقيق الانضباط والالتزام داخل كافة الأحياء والمدن بالمحافظات والعمل بإيجابية وعدم التقصير فى تنفيذ أي تكليفات.
 
3-توفير الدورات التدريبية لكافة العاملين بالمحليات للإرتقاء بقدراتهم وتطويرها لآداء الخدمات للمواطنين بصورة سريعة وجيدة.
 
4-تطبيق مبدأ الثواب والعقاب مع خلق روح من التنافس وتحفيز العاملين بالإدارات المحلية وتحمل المسئولية.
 
5-ضرورة تحقيق قفزات فى تنفيذ المهام والمشروعات خلال المرحلة المقبلة.
 
6-الوقوف مع المخلصين والشرفاء والذين يقومون بأداء أعمالهم بتفانى وجدية بالإدارة المحلية بالمحافظات لأحداث نقلة نوعية في التعامل مع المواطنين.
 
7محاسبة أى متجاوز في التعامل مع المواطنين بالإدارة المحلية بالمحافظات .
 
8-ضرورة إزالة كافة الإشغالات التى تؤثر على حياة المواطنين فى الشارع  بالأحياء والمدن وتنفيذ قرارات الإزالة للعقارات المخالفة فى المهد وعدم انتظار وصولها لأدوار مرتفعة.
9-تطبيق مبدأ الثواب والعقاب فى تقييم منظومة النظافة وضرورة المتابعة اليومية من قبل رؤساء الأحياء والتواجد بالشارع لحل تلك المشكلة بالأحياء والمدن.
 
10-متابعة السيطرة على أسعار السلع الغذائية للتخفيف على المواطنين خاصة وأن الزيادة التى تشهدها بعض السلع بالأسواق لا تتناسب مع الزيادات التى شهدتها أسعار المواد البترولية والمحروقات.
11-تفعيل الحملات التموينية بالمحافظات لمراقبة الأسواق وأسعار السلع مع عمل تسعيرة تقديرية لبعض السلع الغذائية والخضروات والفاكهة.
 
12-ضرورة تفعيل المراكز التكنولوجية بالأحياء والمراكز والمدن وتسهيل التراخيص التى يطلبها المواطنين والعمل على تعظيم موارد المحافظة وخلق الأفكار الجديدة لحل المشاكل والتحديات .
13-تفعيل المشاركة الشعبية والمجتمعية للمواطنين مع ضرورة التواصل مع الشباب فى مواجهة بعض التحديات والمشكلات بالأحياء والمدن المقيمن بها والاستماع الي أفكارهم .
 
14 _حملات  مفاجئة لمتابعة الخطط الاستثمارية ومنظومة النظافة والازالات للتعديات على أراضى الدولة 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير التنمية المحلية يجتمع مع رؤساء المدن والأحياء بمركز تدريب سقارة

وزير التنمية المحلية: نستهدف توفير فرص عمل للشباب ومواجهة شبح البطالة - صور

التنمية المحلية

محمود شعراوى

اهم الاخبار

رؤساء الأحياء

العمل المحلى




لا تفوتك
فيديو وصور.. أسرة طفل الشروق بعد عودته من الاختطاف: وزير الداخلية أوفى بوعده

فيديو وصور.. أسرة طفل الشروق بعد عودته من الاختطاف: وزير الداخلية أوفى بوعده

الأرصاد: انكسار الموجة الحارة الثلاثاء والعظمى بالقاهرة 36 درجة

الأرصاد: انكسار الموجة الحارة الثلاثاء والعظمى بالقاهرة 36 درجة

مواجهات قوية فى قرعة الدورى بالموسم الجديد.. الأهلى يصطدم بالإسماعيلى والزمالك يواجه بتروجت والجونة مع المصرى بالأسبوع الأول.. القمة فى الجولة الأخيرة.. ومفاوضات لتحديد ملاعب مباريات الأحمر مع المصرى والدراويش

مواجهات قوية فى قرعة الدورى بالموسم الجديد.. الأهلى يصطدم بالإسماعيلى والزمالك يواجه بتروجت والجونة مع المصرى بالأسبوع الأول.. القمة فى الجولة الأخيرة.. ومفاوضات لتحديد ملاعب مباريات الأحمر مع المصرى والدراويش

صور.. كارثة مائية تغرق اليابان.. مصرع 81 شخصا وفقدان 63 آخرين بسبب الأمطار.. 54 ألف فرد يشارك فى عمليات الإنقاذ والمياه تحاصر 1850 مواطنا.. إنقاذ 170 موظفا ومريضا من مستشفى.. وتعليمات بإجلاء 5 ملايين مواطن

صور.. كارثة مائية تغرق اليابان.. مصرع 81 شخصا وفقدان 63 آخرين بسبب الأمطار.. 54 ألف فرد يشارك فى عمليات الإنقاذ والمياه تحاصر 1850 مواطنا.. إنقاذ 170 موظفا ومريضا من مستشفى.. وتعليمات بإجلاء 5 ملايين مواطن

الزمالك يعلن قيد كهربا فى القائمة الثانية رسمياً وعدم رحيله

الزمالك يعلن قيد كهربا فى القائمة الثانية رسمياً وعدم رحيله

اتحاد الكرة يوضح سبب عدم تغيير اسم الأسيوطى لـ"بيراميدز"

اتحاد الكرة يوضح سبب عدم تغيير اسم الأسيوطى لـ"بيراميدز"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة