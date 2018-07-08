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الأحد، 08 يوليه 2018 03:44 م
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وكيل نقابة المعلمين: نقل العلم والمعرفة رسالة مقدسة

الأحد، 08 يوليه 2018 01:55 م
وكيل نقابة المعلمين: نقل العلم والمعرفة رسالة مقدسة إبراهيم شاهين وكيل أول المعلمين
أية دعبس
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قال إبراهيم شاهين، وكيل أول المعلمين، إن مصر الآن على أعتاب عصر جديد من التعليم، الغلبة فيه للتفكير والإبداع واستخدام التكنولوجيا الحديثة، وتطويعها لصالح التعليم، وأن النظام القديم أصبح لا يواكب التطورات والابتكارات والاختراعات الهائلة والمتسارعة التى تحدث على العالم، وتصل فى جزء من الثانية إلى جميع أنحاء الكرة الأرضية.
 
وأضاف، أن نقل العلم والمعرفة رسالة مقدسة، والكتب الورقية وإن كانت وسيلة جيدة وفعالة؛ إلا أننا أصبحنا فى حاجة إلى وصول تلك المعرفة للمتلقي بشكل سلس ومتطور عن طريق التكنولوجيا، بالإضافة إلى توفير مساحة للبحث والابتكار.
 
وأشاد " وكيل أول المعلمين " باهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بملف التعليم، وإعطائه الأولوية مع ملف الصحة خلال الفترة الرئاسية الجديدة، مثمناً ذلك الاهتمام الذي يأتي في وقته خاصةً، وأن التعليم هو ترس التنمية والرخاء والتقدم لأى دولة.
 
وتقدم "شاهين" بالشكر للدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، والتعليم الفنى على ما يبذله من جهد للدخول سريعاً في المنظومة الجديدة للتعليم، لافتاً الى أن العام القادم يعتبر تجريبي لتقييم تلك التجربة والتي من خلالها سوف يتم التقييم الكامل للنظام التعليمي الجديد، كما تقدم بالشكر للدكتور محمد عمر نائب الوزير، لاهتمامه بقضايا التعليم، وتجاوبه مع مطالب المعلمين، وتواصله الدائم مع النقابة.
 
وأوضح شاهين أن المعلم المصرى هو من سيتحمل عبء تنفيذ النظام التعليمى الجديد، مشيراً إلى أن الدولة تقدر هذا الدور جيداً، وأن المعلم سوف يحصل على حقه المالي والأدبى.

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