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الأحد، 08 يوليه 2018 03:40 م
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وزير الكهرباء يلتقى وفد شركة يابانية لبحث التعاون

الأحد، 08 يوليه 2018 02:47 م
وزير الكهرباء يلتقى وفد شركة يابانية لبحث التعاون الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة - أرشيفية
كتبت رحمة رمضان
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استقبل صباح اليوم الأحد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء الطاقة المتجددة وفد من شركة هيتاشي ليميتد Hitachi Ltd، بشأن المبادرة اليابانية لإدارة الأصول وما يخص ذلك بمحطات المحولات تمشياً مع رفع كفاءة الشبكة الكهربائية المصرية.

أشاد الدكتور شاكر بالتعاون الحالى والمستقبلى مع الجانب اليابانى معرباً عن امتنانه من تبادل الخبرات بين الجانبين.

وأوضح ممثلو الشركة أن شركة هيتاشي ليميتد Hitachi Ltd.   بالتعاون مع the Japanese utility Chubu Electric Power Company ستقوم بتقدبم دراسة الجدوى التى يقدمها الجانب اليابانى كمنحة للجانب المصرى وذلك لعمل برامج الصيانة طبقاً لأحدث التكنولوجيات وتدعيم الشبكة الكهربائية المصرية.

وستتضمن دراسة الجدوى أن تقوم كل من شركة هيتاشي وشوبو إلكتريك بدراسة محطات المحولات (GIS) القائمة وأحواش المفاتيح واقتراح الصيانة اللازمة لتحديثها ورفع كفاءتها.

هذا بالإضافة إلى تقديم برامج تدريبية للمهندسبن على طرق التشغيل والصيانة في المحطات الموجودة في مصر.

وتأتى هذه الجهود استكمالاً للتعاون المثمر بين كل من مصر واليابان فى مشروعات قطاع الكهرباء والطاقة المصرى.


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الطاقة المتجددة

اليابان

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