وزير الشباب: الرئيس السيسى وضع روحه على كفه فى 30 يونيو لحماية مصر

كتب محمود راغب

قال الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وضع روحه على كفه فى 30 يونيو ليحمى مصر وشعبها.

وأضاف وزير الشباب والرياضة، خلال مؤتمر "معاً من أجل مصر"، الذى تنظمه محافظة القاهرة بالتعاون مع جامعة عين شمس، احتفالًا بثورة 30 يونيو و العيد القومى للمحافظة تحت شعار "معاً من أجل مصر.. شباب بيحلم ببكره"، الذى يستمر حتى 12 من يوليو الجارى بقاعة المؤتمرات الكبرى بجامعة عين شمس، لدينا خطة للوصول لكل شبابنا فى مختلف المحافظات بالتعاون مع وزارة التعليم العالى، قائلا :"هنروح للشباب فى كل مكان وهنواجه التحديات".

ويشارك فى المؤتمر اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، والمهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة والدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس وعدد من الشخصيات العامة.