وزير الزراعة يبحث مع الكوادر الشابة متابعة مشروعات الوزارة التنموية

كتب ــ عز النوبى

عقد الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعاً موسعاً ضم فريق الشباب والكوادر أعضاء البرنامج الرئاسي، من العاملين بالوزارة وقطاعاتها وهيئاتها المختلفة، لبحث متابعة المشروعات التنموية والزراعية التي تنفذها الوزارة.

وقال وزير الزراعة، إن تلك الخطوة تعد مرحلة أولى للاستفادة من طاقات هؤلاء الشباب وطموحاتهم، في إطار خطة تأهيلهم وتمكينهم كفريق شبابي، يساهم في تطوير الأداء بالاعتماد على التكنولوجيا الحديثة.

وأضاف أن اهتمامه بعقد اجتماعات ولقاءات دورية مستمرة مع الشباب، وتكليفهم بمهام تنفيذية بشكل دائم، ينفذها الفريق الشبابي كل في مجال تخصصه، ليتم من خلالها إكسابهم الخبرة اللازمة في مجال العمل لرفع مهاراتهم الإدارية.

وأوضح، أنه سيتم تنظيم ورش عمل للشباب بهدف صقل مهاراتهم في بعض الجوانب الإدارية المتعلقة بالقطاع الزراعي ومجالاته المختلفة، لرفع كفاءتهم وتحسين أدائهم في هذه المواقع والدمج بين خبرة الكبار وطموح الشباب.

كان الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قد قرر الاستعانة بعدد من الشباب أعضاء البرنامج الرئاسي لتأهيل الكوادر والشباب، من العاملين بالوزارة وقطاعاتها وهيئاتها ومراكزها البحثية المختلفة، تمهيداً للاستفادة منهم وتسكينهم في مواقع تتناسب مع قدراتهم وامكانياتهم، ليكونوا في طليعة العمل في وزارة الزراعة خلال الفترة المقبلة، في إطار خطة وتوجه الدولة لدعم الشباب وتمكينهم في مواقع تتناسب مع امكانياتهم وقدراتهم.