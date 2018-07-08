video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 08 يوليه 2018 10:09 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وزير الزراعة يبحث مع الكوادر الشابة متابعة مشروعات الوزارة التنموية

الأحد، 08 يوليه 2018 09:51 ص
وزير الزراعة يبحث مع الكوادر الشابة متابعة مشروعات الوزارة التنموية الدكتور عزالدين أبو ستيت وزير الزراعة
كتب ــ عز النوبى
إضافة تعليق

عقد الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعاً موسعاً ضم فريق الشباب والكوادر أعضاء البرنامج الرئاسي، من العاملين بالوزارة وقطاعاتها وهيئاتها المختلفة، لبحث متابعة المشروعات التنموية والزراعية التي تنفذها الوزارة.

وقال وزير الزراعة، إن تلك الخطوة تعد مرحلة أولى للاستفادة من طاقات هؤلاء الشباب وطموحاتهم، في إطار خطة تأهيلهم وتمكينهم كفريق شبابي، يساهم في تطوير الأداء بالاعتماد على التكنولوجيا الحديثة.

وأضاف أن اهتمامه بعقد اجتماعات ولقاءات دورية مستمرة مع الشباب، وتكليفهم بمهام تنفيذية بشكل دائم، ينفذها الفريق الشبابي كل في مجال تخصصه، ليتم من خلالها إكسابهم الخبرة اللازمة في مجال العمل لرفع مهاراتهم الإدارية.

وأوضح، أنه سيتم تنظيم ورش عمل للشباب بهدف صقل مهاراتهم في بعض الجوانب الإدارية المتعلقة بالقطاع الزراعي ومجالاته المختلفة، لرفع كفاءتهم وتحسين أدائهم في هذه المواقع والدمج بين خبرة الكبار وطموح الشباب.

كان الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قد قرر الاستعانة بعدد من الشباب أعضاء البرنامج الرئاسي لتأهيل الكوادر والشباب، من العاملين بالوزارة وقطاعاتها وهيئاتها ومراكزها البحثية المختلفة، تمهيداً للاستفادة منهم وتسكينهم في مواقع  تتناسب مع قدراتهم وامكانياتهم، ليكونوا في طليعة العمل في وزارة الزراعة خلال الفترة المقبلة، في إطار خطة وتوجه الدولة لدعم الشباب وتمكينهم في مواقع تتناسب مع امكانياتهم وقدراتهم.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وكيل "زراعة البرلمان": استدعاء 4 وزراء لمناقشة بيان الحكومة

"الزراعة" خطة للنهوض بنباتات الزينة وزهور القطف.. إنشاء بورصة لتوحيد كيان المنتجين.. التوسع فى الإنتاج بالصوب.. فتح أسواق جديدة لزيادة الصادرات بخلاف دول الخليج.. خبير زراعى: 80% من الإنتاج لدى صغار المنتجين

10 توصيات من زراعة البرلمان للحكومة قبل مناقشة بيانها اليوم.. تطوير منظومة الرى.. معالجة مياه الصرف الزراعى.. بدائل لزراعة الأرز.. دعم الفلاح المصرى.. تسعير المحاصيل قبل زراعتها.. استنباط سلالات عالية الإنتاجية

​وزارة الزراعة

قطاع الزراعة

البرنامج الرئاسي

التنمية الزراعية




لا تفوتك
نقيب الصحفيين: تلقينا استدعاء من النيابة لمثول مكرم محمد أحمد للتحقيق غدا

نقيب الصحفيين: تلقينا استدعاء من النيابة لمثول مكرم محمد أحمد للتحقيق غدا

ناسا تلتقط صورا جديدة تظهر الانهيارات الجليدية على سطح المريخ

ناسا تلتقط صورا جديدة تظهر الانهيارات الجليدية على سطح المريخ

الحج عبر "الأونلاين" يقضى على زمن رسم الطيارة والكعبة على منازل زوار بيت الله.. الأزهر والإفتاء يتواجدان على السوشيال ميديا لنشر الوعى.. صفحات الفيس بوك تسوق مستلزمات الإحرام.. وسليفى الكعبة "مثار جدل"

الحج عبر "الأونلاين" يقضى على زمن رسم الطيارة والكعبة على منازل زوار بيت الله.. الأزهر والإفتاء يتواجدان على السوشيال ميديا لنشر الوعى.. صفحات الفيس بوك تسوق مستلزمات الإحرام.. وسليفى الكعبة "مثار جدل"

شاهد.. 3 رهانات مثيرة أشعلت منافسات كأس العالم

شاهد.. 3 رهانات مثيرة أشعلت منافسات كأس العالم

اعتقال قس فى زيمبابوى يبيع تذاكر لدخول الجنة بــ500 دولار

اعتقال قس فى زيمبابوى يبيع تذاكر لدخول الجنة بــ500 دولار

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة