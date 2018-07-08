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الأحد، 08 يوليه 2018 02:02 م
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وزير الزراعة الأسبق: نفقد ما بين 20 لـ50% من المواد الغذائية ثم نلجأ لاستيرادها

الأحد، 08 يوليه 2018 01:11 م
وزير الزراعة الأسبق: نفقد ما بين 20 لـ50% من المواد الغذائية ثم نلجأ لاستيرادها الدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة الأسبق
كتب محمود راغب
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قال الدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة الأسبق ، إن الفاقد فى المواد الغذائية ما بين 20 لـ 50 % ، ونستورد 50% من غذائنا، قائلا:" لو بطلنا الفواقد سنكتفى ذاتيا من الغذاء".
 
 
وأضاف وزير الزراعة الأسبق، خلال أولى جلسات مؤتمر "معاً من أجل مصر" والذى تنظمه محافظة القاهرة بالتعاون مع جامعة عين شمس، احتفالًا بثورة 30 يونيو والعيد القومى للمحافظة تحت شعار "معاً من أجل مصر.. شباب بيحلم ببكره"، والذى يستمر حتى 12 من يوليو الجارى بقاعة المؤتمرات الكبرى بجامعة عين شمس، أن هناك العديد من التحديات التى تواجه قطاع الزراعة والتى من بينها التغيرات المناخية والتى تشير إلى أنه سيكون هناك نقص محتمل فى إنتاجية الحاصلات الزراعية. 
 
 
وأشار وزير الزراعة الأسبق إلى أن من بين التحديات التى تواجه قطاع الزراعة، قلة المياه، موضحا أن نصيب الفرد فى المياه تناقص فى ظل التزايد السكانى لـ500 لتر مكعب للفرد فى السنة، فضلا عن تحدى ارتفاع مستوى سطح البحر وإلى قد يؤدى لغرق مساحات فى شمال الدلتا.
 
 
وأكد أبو حديد أنه لابد من النظر لأفريقيا والزراعة هناك لتوفير احتياجتنا، فضلا عن الاهتمام ببناء صوامع مجهزة تكفى انتاجنا، والاهتمام بالتصنيع الزراعى وتنمية القدرات التصديرية بحيث كافة المحاصيل الزراعية لا تصدر كخام وإنما تصدر كتصنيع.

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