وزير الداخلية يوجه الشكر لفريق البحث للحرفية فى التعامل أثناء تحرير طفل الشروق

كتبت : دينا الحسيني

وجه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية الشكر لفريق البحث المكلفين بإعادة هشام سامى طفل الشروق المختطف من منزلة منذ عدة أيام، وذلك لسرعة التعامل مع البلاغ والتنسيق الجيد بين قطاعات الوزارة والأجهزة المعنية، واستخدام التقنية الحديثة فى تتبع الخاطفين وتحديد مكان احتجاز الطفل وتحريرة بحرفية حفاظاً على حياته وإعادته لأسرة سالما.

وعلمت "اليوم السابع" أن وزير الداخلية وجه الشكر لقيادات الأمن العام ومديرتى أمن القاهرة والجيزة وضباط قطاع القاهرة الجديدة وقطاع الأمن الوطنى ورجال العمليات الخاصة الذين تولوا مهمتى مداهمة وكر اختباء الخاطفين بمنطقة كفر طهرمس بالجيزة، وكذا مكان احتجاز الطفل بفيلا تحت الإنشاء بطريق مصر الإسكندرية، وضبط جميع المتهمين فى الواقعة والأدوات المستخدمة فى ارتكاب الجريمة.



