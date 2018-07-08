وزير التنمية المحلية: نستهدف توفير فرص عمل للشباب ومواجهة شبح البطالة

كتب محمود راغب - تصوير عمرو مصطفى

قال اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، إن الوزارة تضع ضمن أجندتها قضية إيجاد وتوفير فرص عمل للشباب ومواجهة شبح البطالة من خلال برامج داعمة للشباب وقروض ميسرة لهم.

وأضاف وزير التنمية المحلية ، خلال مؤتمر "معاً من أجل مصر"، الذى تنظمه محافظة القاهرة بالتعاون مع جامعة عين شمس، احتفالًا بثورة 30 يونيو والعيد القومى للمحافظة تحت شعار "معاً من أجل مصر ..شباب بيحلم ببكره"، الذى يستمر حتى 12 من يوليو الجارى بقاعة المؤتمرات الكبرى بجامعة عين شمس، القضاء على القمامة ضمن أولوياتنا بمختلف المحافظات، وهو ما نعد له من خلال مسابقة بين المحافظات لإزالة القمامة والقضاء على التلوث، موضحا أن المسابقة سيتم الإعلان عنها خلال 3 أشهر.

وأكد وزير التنمية المحلية، أن رئيس الوزراء يهتم بالتعاون وتشكيل مجموعات عمل بين كل الوزارات، قائلا :"هدفنا جميعا فى الحكومة إشعار المواطن أننا نعمل جميعا من أجله والحكومة مش هتعمل حاجه لوحدها".

وقال وزير التنمية المحلية إن الرئيس يهتم بمشاركة الشباب لعلمه بقدرتهم على التغيير، لافتا إلى أنه قبل 30 يونيو تكبدت الدولة خسائر اقتصادية كبيرة.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى برنامج مشروعك الذى تنفذه الوزارة وتكلف 6.3 مليار جنيه حقق 98 ألف فرصة عمل للشباب من خلال قروض ميسره.