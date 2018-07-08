وزير التعليم العالى: يحسب للقيادة السياسية شجاعة اتخاذ القرارات الاقتصادية

قال الدكتور خالد عبد الغفّار وزير التعليم العالي والبحث العالى، إن الشباب فى قلب الحكومة من ناحية التوجية والرعاية من خلال عدد كبير من مؤتمرات الشباب سواء فى الجامعات أو المحافظات المختلفة.

ونقل وزير التعليم العالى والبحث العالى، خلال مؤتمر "معاً من أجل مصر"، الذى تنظمه محافظة القاهرة بالتعاون مع جامعة عين شمس، احتفالًا بثورة 30 يونيو والعيد القومى للمحافظة تحت شعار "معاً من أجل مصر ..شباب بيحلم ببكره"، الذى يستمر حتى 12 من يوليو الجارى بقاعة المؤتمرات الكبرى بجامعة عين شمس، تحيات رئيس الوزراء ، مؤكدا أن الدولة تبنت سياسة الإصلاح الاقتصادى وهى صعبة وأتخذت قرارات جريئة.

وأكد عبد الغفار أن الشباب أول من سيحصد ثمار الإصلاحات الاقتصادية،قائلا:"هكذا تنبى الأمم من رحم المعاناة يولد الأمل والرخاء"، مؤكدا يحسب للحكومة والقيادة السياسية شجاعة اتخاذ القرارات الاقتصادية وعدم تأجيلها.