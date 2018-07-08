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وزير إسرائيلى يقتحم المسجد الأقصى على رأس مجموعة من المستوطنين

الأحد، 08 يوليه 2018 08:34 ص
وزير إسرائيلى يقتحم المسجد الأقصى على رأس مجموعة من المستوطنين اقتحام المسجد الأقصى ـ صورة أرشيفية
رام الله (أ ش أ)
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اقتحم وزير الزراعة والتنمية الريفية فى حكومة الاحتلال الإسرائيلى يورى أرئيل، على رأس مجموعة من المستوطنين، صباح اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة.

ونفذ الوزير الإسرائيلى - برفقة المستوطنين - جولات استفزازية فى المسجد الأقصى بلباسه التلمودى التقليدي، تحت حراسة مشددة من قوات الاحتلال الخاصة.

من جهتها، استنكرت دائرة الأوقاف الإسلامية وشؤون المسجد الأقصى المبارك، اقتحام الوزير الإسرائيلى للمسجد المبارك، مؤكدة أن هذا الاقتحام يأتى فى سياق سماح رئيس حكومة الاحتلال لأعضاء الكنيست والوزراء، بتكرار اقتحام المسجد الأقصى المبارك.

 


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وزير الزراعه الاسرائيلى

المسجد الاقصى

اقتحام المسجد الاقصى

الاحتلال




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