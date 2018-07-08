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الأحد، 08 يوليه 2018 07:02 م
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وزيرة التضامن: استبعاد غير المستحقين من قوائم الدعم

الأحد، 08 يوليه 2018 05:07 م
وزيرة التضامن: استبعاد غير المستحقين من قوائم الدعم غادة والى خلال اجتماع لجنة العدالة الاجتماعية
كتب مدحت وهبة
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عقدت اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية اجتماعًا اليوم الأحد، لمناقشة مكونات برامج الحماية الاجتماعية، وعلى رأسها برامج الدعم العينى وشروط الاستحقاق بهدف تحسين الاستهداف والوصول إلى الفئات الأولى بالرعاية وحمايتها من آثار تضخم، وذلك بناء على توجيهات المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.

وقالت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى فى تصريحات "اليوم السابع"، أن اللجنة ستكثف من الاجتماعات خلال الفترة المقبلة للانتهاء من استكمال قواعد البيانات ووضع كافة القواعد المنظمة للحصول على الدعم وكذلك عمليات التنقية التى تشمل استبعاد غير المستحقين على أن تكون عمليات الاستحقاق والاستبعاد تتم بشفافية ووفق ضوابط معلنة.

وأضافت "غادة والى" أن الاجتماع استهدف عرض موقف استكمال البيانات الخاصة بالمستفيدين من مختلف أوجه الدعم وسبل تعظيم العائد منها، والتكامل بين قواعد البيانات بالوزارات المختلفة، ودراسة آليات التظلم فى حالات الاستبعاد من الحصول على الدعم.

حضر الاجتماع  كل من غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، والدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد العصار وزير الإنتاج الحربى، والدكتور محمد معيط وزير المالية.


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الدعم

مستحقى الدعم




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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

علوى هلال

لا توجد عداله اجتماعيه فى الدعم التموينى

انا بالمعاش ومعاسى الشهرة الفان وستمائه جنيه وليسلدى بطاقه تموينيه وهناك من هو دخله أضعاف معاشى الشهرى و يعطى بطاقته التموينيه البواب اين العداله الاجتماعيه

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