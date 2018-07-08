وزيرة التضامن: استبعاد غير المستحقين من قوائم الدعم

كتب مدحت وهبة

عقدت اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية اجتماعًا اليوم الأحد، لمناقشة مكونات برامج الحماية الاجتماعية، وعلى رأسها برامج الدعم العينى وشروط الاستحقاق بهدف تحسين الاستهداف والوصول إلى الفئات الأولى بالرعاية وحمايتها من آثار تضخم، وذلك بناء على توجيهات المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.

وقالت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى فى تصريحات "اليوم السابع"، أن اللجنة ستكثف من الاجتماعات خلال الفترة المقبلة للانتهاء من استكمال قواعد البيانات ووضع كافة القواعد المنظمة للحصول على الدعم وكذلك عمليات التنقية التى تشمل استبعاد غير المستحقين على أن تكون عمليات الاستحقاق والاستبعاد تتم بشفافية ووفق ضوابط معلنة.

وأضافت "غادة والى" أن الاجتماع استهدف عرض موقف استكمال البيانات الخاصة بالمستفيدين من مختلف أوجه الدعم وسبل تعظيم العائد منها، والتكامل بين قواعد البيانات بالوزارات المختلفة، ودراسة آليات التظلم فى حالات الاستبعاد من الحصول على الدعم.

حضر الاجتماع كل من غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، والدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد العصار وزير الإنتاج الحربى، والدكتور محمد معيط وزير المالية.