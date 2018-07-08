وزراء التعليم العالى والرياضة والتنمية المحلية فى افتتاح مؤتمر معاً من أجل مصر

وصل منذ قليل الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى نائبا عن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية والدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة والمهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة والدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس وعدد من الشخصيات العامة، إلى جامعة عين شمس.

يأتي ذلك لافتتاح مؤتمر "معاً من أجل مصر"، الذى تنظمه محافظة القاهرة بالتعاون مع جامعة عين شمس، احتفالًا بثورة 30 يونيو و العيد القومي للمحافظة تحت شعار "معاً من أجل مصر.. شباب بيحلم ببكره"، ومن المقرر أن يستمر حتى 12 من يوليو الجارى بقاعة المؤتمرات الكبرى بجامعة عين شمس.

ويهدف المؤتمر الذى يستمر على مدى خمسة أيام إلى تنمية الوعى الفكرى والثقافى للشباب.

يذكر أن المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة قد أجرى جولة تفقدية للاستعدادات النهائية بقاعة المؤتمرات الكبرى لجامعة عين شمس قبيل انطلاق فاعليات المؤتمر.