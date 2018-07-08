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الأحد، 08 يوليه 2018 07:46 م
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هبوط إضطرارى لطائرة صينية وسط اليابان بسبب سوء الأحوال الجوية

الأحد، 08 يوليه 2018 07:05 م
هبوط إضطرارى لطائرة صينية وسط اليابان بسبب سوء الأحوال الجوية هبوط إضطرارى - أرشيفية
بكين (أ ش أ)
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هبطت طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية الصينية اضطراريا فى مطار بوسط اليابان، وذلك أثناء رحلة بين تايبيه فى تايوان ومطار "توياما" اليابانى.

وذكرت وسائل إعلام صينية ، اليوم الأحد ، أن الطائرة كان من المقرر أن تهبط فى مطار "توياما"، ولكن قائدها لم يتمكن من ذلك بعد ثلاث محاولات بسبب التيارات الهوائية غير المستقرة، حيث قام بتغيير وجهة الطائرة ليهبط بها اضطراريا فى مطار "تشوبو" فى مدينة "ناغويا" اليابانية بسبب نقص الوقود.

وكان على متن الطائرة 155 راكبا ، بالإضافة إلى طاقمها، ولم يتم تسجيل أية حالات إصابة بينهم.

 


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