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الأحد، 08 يوليه 2018 05:44 م
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نيويورك تايمز: معارضة أمريكا لقرار الصحة العالمية "أذهل" مسئولى المنظمة

الأحد، 08 يوليه 2018 05:13 م
نيويورك تايمز: معارضة أمريكا لقرار الصحة العالمية "أذهل" مسئولى المنظمة منظمة الصحة العالمية
نيويورك (أ ش أ)
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ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن معارضة الولايات المتحدة لقرار منظمة الصحة العالمية بشأن التشجيع على الرضاعة الطبيعية "أذهل" مسئولى المنظمة.

وأشارت الصحيفة الأمريكية، على موقعها الإلكترونى، إلى أنه كان من المتوقع أن يحظى قرار يشجع على الرضاعة الطبيعية على الموافقة السريعة واليسيرة من وفود مئات الحكومات، اجتمعوا هذا الربيع فى مقر منظمة الصحة العالمية بجنيف، لهذا الأمر.

وذهب القرار، استنادا إلى عقود من الأبحاث، إلى أن لبن الأم هو الأفضل من الناحية الصحية للأطفال وأنه يجب على الدول أن تسعى جاهدة للحد من عملية التسويق غير الدقيقة أو المضللة لبدائل اللبن الطبيعى.

وأوضحت الصحيفة الأمريكية أن موقف وفد بلادها جاء ليتبنى مصالح الشركات المصنعة لحليب الأطفال، فقد سعى المسئولون الأمريكيون إلى تخفيف القرار عن طريق حذف لهجته الداعية للحكومات إلى "حماية وتشجيع وتأييد الرضاعة الطبيعية" وحذف فقرة أخرى دعت صناع القرار لتقييد الترويج للمنتجات الغذائية، التى أجمع العديد من الخبراء على أنها قد يكون لها آثار ضارة على الأطفال الصغار.

وأوضحت الصحيفة أنه عند فشلهم فى ذلك، لجأ المسئولون الأمريكيون إلى التهديدات، وذلك بحسب دبلوماسيين ومسئولين شاركوا فى هذه النقاشات.

وسعى مدافعون عن الصحة لإيجاد راع آخر للقرار، ولكن ما لا يقل عن 12 بلدا، غالبيتهم من البلدان الفقيرة فى قارتى أفريقيا وأمريكا اللاتينية، تراجعوا، خشية إجراءات انتقامية من الولايات المتحدة، وفقا لما صرح به مسئولون من أوروجواى والمكسيك والولايات المتحدة.

وفى نهاية المطاف، كانت الولايات المتحدة غير موفقة بدرجة كبيرة، إذ احتفظ القرار النهائى بمعظم صياغته الأصلية.

 


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