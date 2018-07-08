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نيابة جنوب القاهرة تصرح بدفن جثة حارس عقار لقى مصرعه على يد 3 أشقاء

الأحد، 08 يوليه 2018 04:05 م
نيابة جنوب القاهرة تصرح بدفن جثة حارس عقار لقى مصرعه على يد 3 أشقاء جثة -أرشيفية
كتب على عبد الرحمن
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صرحت نيابة حوادث جنزب القاهرة، بدفن جثة حارس عقار بعد عرضها على الطب الشرعى، والذى لقى مصرعه بطلق خرطوش على يد 3 أشقاء، كما طلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

وكان أهالى مدينة البساتين قد تمكنوا من الإمساك بثلاثة أشقاء عقب قتلهم خفير عقار ببندقية خرطوش وإخطار القسم.

على الفور انتقل الرائد أحمد مصلح، معاون مباحث القسم، لمكان البلاغ، وتم ضبط المتهمين وهم "ك.ع" وشقيقه "ي" عامل زجاج، وشقيقه "ا" مسجل خطر.

وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة انتقاما من الحارس وسكان العقار الذين اعتدوا على شقيقهم الاول أمام العقار.

 


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