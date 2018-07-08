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ننشر صور ضحايا الهجوم الإرهابى على كمين أمنى فى تونس

الأحد، 08 يوليه 2018 10:33 م
ننشر صور ضحايا الهجوم الإرهابى على كمين أمنى فى تونس ضحايا الهجوم الإرهابى فى تونس
تونس (أ ش أ) _ تصوير أ.ف.ب
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لقى 9 من أفراد الحرس الوطنى التونسى بمدينة غار الدماء بولاية جندوبة بشمال غرب البلاد مصرعهم فى كمين نصبته مجموعة إرهابية، وأبرزت وكالة الأنباء الفرنسية ضحايا الهجوم الإرهابى.

وقال الناطق الرسمى باسم وزارة الداخلية التونسية سفيان الزعق - فى تصريح اليوم الأحد، "إن العملية الإرهابية استهدفت دورية تابعة للحرس الوطنى، مما نتج عنه سقوط شهداء وجرحى".

وأوضح أن الجماعات الإرهابية نصبت كمينا بمنطقة عين سلطان بمدينة غار دماء فى ولاية جندوبة للحرس الوطنى، مشيرا إلى أن العملية وقعت على بعد 7 كيلو مترات من مركز الثريا الواقع على الحدود مع الجزائر.

أحد القتلى
أحد القتلى

 

الاسعاف فى تونس
الاسعاف فى تونس

 

بكاء ذوى الضحايا
بكاء ذوى الضحايا

 

ذوى الضحايا
ذوى الضحايا

 

ضحايا الهجوم الإرهابى فى تونس
ضحايا الهجوم الإرهابى فى تونس

 

نقل أحد الضحايا
نقل أحد الضحايا

 


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