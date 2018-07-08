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نقيب الصحفيين: طلبنا من النيابة تأجيل التحقيق مع مكرم محمد أحمد للأربعاء المقبل

الأحد، 08 يوليه 2018 05:00 ص
نقيب الصحفيين: طلبنا من النيابة تأجيل التحقيق مع مكرم محمد أحمد للأربعاء المقبل عبد المحسن سلامة و مكرم محمد أحمد
كتب محمد السيد
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قال الكاتب عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين، إنه عندما تستدعى النيابة أحد الصحفيين فمن العرف أن تقوم بإرسال خطابا للنقابة، حتى ترسل إخطارا للصحفى بميعاد مثوله أمام النيابة، مشيرا الى أن النقابة تلقت إخطارا من المحامى العام الأول المستشار خالد ضياء بمثول الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد للتحقيق أمام نيابة أمن الدولة العليا اليوم الأحد، على خلفية قرار رئيس المجلس بوقف النشر فى قضية مستشفى 57357 لسرطان الأطفال.

وأضاف عبد المحسن سلامة فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن النقابة طالبت بتأجيل التحقيق إلى الأربعاء المقبل، مشيرًا إلى أنه ليس بالضرورة أن ترد النيابة على طلب النقابة بالتأجيل لآنه أمر عادى و أن عدم ردها لا يعنى عدم موافقتها على الطلب.

و تابع: "لو أن هناك إصرارا على مثول الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد أمام نيابة أمن الدولة العليا، اليوم، سنذهب و لكن الأمور تتم بالطريقة العادية، وسأذهب لحضور التحقيقات معه يوم الأربعاء المقبل".

وكان النائب العام قد أمر أمس السبت بمثول رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام للتحقيق أمام نيابة أمن الدولة العليا، على خلفية إتخاذه قرارا بوقف النشر فى قضية مستشفى57357 باعتباره تدخلا فى أمر يتعلق بالشأن العام تختص النيابة العامة وحدها بالتصرف فيه.


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