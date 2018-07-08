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الأحد، 08 يوليه 2018 02:02 م
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نظافة القاهرة: الشركات توقفت عن توريد معدات النظافة

الأحد، 08 يوليه 2018 12:33 م
نظافة القاهرة: الشركات توقفت عن توريد معدات النظافة اللواء محسن المأمون رئيس هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة
كتب سيد الخلفاوى
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أكد اللواء محسن المأمون، رئيس هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة، أن مجلس الوزراء كان قد اعتمد 300 مليون جنيه للهيئة لشراء معدات جديدة لمساعدة الهيئة على تطبيق المنظومة الجديدة للنظافة، ولكن لم نحصل حتى الآن إلا على 101 مليون جنيه.
 
 
وأشار رئيس الهيئة أن الشركات توقفت عن توريد المعدات الجديدة للهيئة بعد تعثر الهيئة فى توفير الأموال اللازمة لذلك، قائلا: الشركات واقفة طابور ومستنية ووقفت توريد المعدات واحنا منتظرين صرف 200 مليون جنيه من الوزارة لاكتمال الشراء، وده هيعملنا مشاكل".
 
 

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